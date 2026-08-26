Tajna pjesma Dolly Parton bit će objavljena tek 2045. godine

Svijet je potresla vijest o smrti "kraljice countryja" u 81. godini života, no Dolly Parton ostavila je svojim obožavateljima posljednji dar koji nadilazi vrijeme. Jednog dana ponovno ćemo čuti njezin glas u novoj pjesmi, no za to ćemo se morati strpjeti gotovo dva desetljeća. Njezina smrt bacila je potpuno novo svjetlo na sudbinu te tajne snimke, pretvarajući je u planirano posthumno izdanje i svojevrsni glazbeni testament koji će dodatno zacementirati njezin legendarni status.

Tijekom nevjerojatno plodne karijere, ova 11-erostruka dobitnica Grammyja objavila je 49 studijskih solo albuma i čak 956 pjesama. Uz to, ostvarila je zapaženu glumačku karijeru i posvetila se dobrotvornom radu, posebice kroz svoju zakladu Imagination Library, koja je darovala knjige djeci diljem svijeta. Njezina posljednja objavljena pjesma, "If You Hadn't Been There", izdana 6. ožujka 2025., bila je emotivna posveta suprugu Carlu Deanu, koji je preminuo ranije tog tjedna.

Ipak, obožavatelje čeka barem još jedna njezina pjesma. Parton je snimila skladbu naziva "My Place in History" ("Moje mjesto u povijesti") i pohranila je u vremensku kapsulu koja se neće otvoriti sve do 2045. godine. Kako je Parton u svojim memoarima i intervjuima otkrila više detalja, ideja je potekla od njezinog marketinškog tima kao promotivni alat za njezino odmaralište Dollywood's DreamMore Resort u Pigeon Forgeu, Tennessee.

Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION

Pjesma je snimljena još 2015. godine i pohranjena u drvenu kutiju od kestenovine koju je izradio njezin ujak Bill. Unutar kutije nalazi se CD s pjesmom i CD player, a kapsula je zapečaćena s uputom da se otvori na 30. godišnjicu otvorenja odmarališta. Taj datum poklapa se s danom kada bi Dolly proslavila svoj 99. rođendan, 19. siječnja 2045. godine.

U svojoj autobiografiji "Songteller: My Life in Lyrics" iz 2020. te u kasnijim intervjuima, Parton je priznala da ju je ta odluka mučila. Činjenica da je napisala i snimila pjesmu koju nitko neće čuti desetljećima bila joj je neobično teška.

*uz korištenje AI-ja

