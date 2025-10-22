Taktike i kalkulacije: Kandidati danas idu na vagu, tko odlazi?

Nakon emotivnog tjedna punog preispitivanja odnosa, natjecatelji će večeras stati na vagu - ali rezultat možda neće biti ono najvažnije. U igri su savezi, taktike i kalkulacije za finale, a sve će se preliti na glasanje koje odlučuje tko ostaje, a tko napušta show. No trenerica ističe kako su svi ozbiljno prionuli poslu.

- Mislim da se ova ekipica dosta dobro i drži, barem oni koji su zacrtali cilj za ulazak u finale. Možda ih tu i tamo nešto izbaci iz tračnica, ali više-manje su fokusirani na ono što žele. Vidjet ćemo sve danas na vagi, ovaj tjedan se stvarno treniralo i radilo se i mimo treninga - kaže Mirna.

Nakon što je Dominik u velikom izazovu osvojio mobitel i time stekao psihološku prednost, večeras su ponovno svi u istoj situaciji jer nitko nema nikakvu prednost. O svemu će odlučivati zelena linija, ali i odnosi u kući jer glasovi natjecatelja mogu preokrenuti sve.

- I danas će presuditi ono tko je s kim kakav i na koji način se povezao s drugima u kući. Ja sam se došao natjecati i svima sam na početku rekao da tu nagradu neću pustiti apsolutno nikome - poručuje Dominik, a Josipa dodaje: "Sad su malo ipak planovi poremećeni, sve sad ovisi tko će koga pisati, odnosno, hoćemo li se udružiti, hoćemo li pisati jednu osobu ili kako - sve će se vidjeti."

I dok jedni kuju planove, drugi nisu toliko optimistični i naslućuju kraj svog puta u showu.

- Već sam se vidio da ću uskoro proći sveti Rok i da ću se vidjeti u svojoj svetoj zemlji Dalmaciji - misli Ante.

Večeras će se pokazati hoće li se bivši plavci doista udružiti poput bivših crvenih i odigrati taktički - ili će emocije ponovno nadjačati kalkulacije. Jedno je sigurno - vaganje donosi velike preokrete!