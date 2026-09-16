Tandara uoči koncerta u Vintage Gardenu: 'Glazba na mene djeluje strašno terapeutski'

Publika ga već godinama susreće na domaćoj alternativnoj sceni, od Svemirka i IDEM-a do suradnji s Đutkom, Ki Klopom i drugim glazbenicima, no posljednjih nekoliko godina sve snažnije gradi i vlastiti glazbeni svijet pod imenom Tandara. Nakon debitantskog albuma "UDARA", kojim je spojio elektroniku, pop, punk estetiku i suvremeni rejverski zvuk, Tandara 17. rujna stiže u Ljetni vrt Vintage Industrial Bara, gdje priprema koncert uz nekoliko iznenađenja i nastavak večeri za DJ pultom.

Zanimljivo je da Tandara u početku uopće nije bio zamišljen kao ozbiljniji solo projekt. Sve je počelo početkom 2023. godine pjesmom "Valovi", nastalom kao rođendanski poklon tadašnjoj djevojci. Proces stvaranja pjesme toliko mu se svidio da jednostavno nije stao.

- Otkrio sam da me zabavlja izražavati se na taj način, ali mi djeluje i strašno terapeutski jer često iskopam neku bol iz sebe, a kada je stavim u pjesmu, čini mi se puno lakšom za hendlanje - kaže.

Upravo je ta osobna komponenta ostala jedna od glavnih karakteristika Tandarine glazbe. Umjesto unaprijed postavljenog koncepta ili žanrovskog manifesta, pjesme nastaju iz onoga što mu se u određenom trenutku događa. Glazbeni okvir pritom ostaje namjerno širok. Svoj zvuk najradije opisuje kao svojevrsni eksperimentalni rejv-pop, ali u njemu se mogu čuti elektronika, punk, trap, techno, hardstyle, pa i tragovi metala i hyperpopa.

Žanrovske granice, kaže, gotovo da ne postoje. Važnije mu je da ono što radi ne djeluje isforsirano, generički ili prazno. Privuče li ga određeni zvuk, istražit će ga i pokušati napraviti vlastitu interpretaciju. Upravo zato Tandara više funkcionira kao prostor slobodnog eksperimenta nego projekt kojemu je cilj uklopiti se u unaprijed zadanu ladicu.

"UDARA" kao presjek jednog razdoblja

Krajem prošle godine ta je priča dobila zaokružen oblik na debitantskom albumu "UDARA". Album nije nastao tako da je Tandara najprije osmislio koncept pa prema njemu pisao pjesme. Imao je mnogo materijala, iz njega izdvojio pjesme koje su mu bile najdraže te ih dovršio i povezao u cjelinu.

- Općenito je moja glazba jako autobiografska jer jedino znam pisati o stvarima koje se događaju u meni u tom trenutku - objašnjava.

"UDARA" je istodobno bio i pokušaj unošenja drukčijeg zvuka na domaću alternativnu scenu. Tandara je primijetio svojevrsni jaz između elektroničke glazbe, koja je na domaćoj sceni često instrumentalna, i kantautorskog pristupa u kojem osobne priče uglavnom dolaze uz bend ili akustičnu gitaru. Njegova je ideja spojiti ta dva svijeta, intimno i autobiografsko pisanje s izrazito elektroničkom produkcijom.

To je spoj koji proizlazi i iz njegova dosadašnjeg glazbenog života. Godine provedene u bendovima pokazale su mu koliko voli koncerte, turneje i energiju regionalne alternativne scene, ali paralelno s time voli rejvove, klubove i suvremenu elektroničku glazbu.

- Jako volim scenu i uvijek ću biti dio te naše alternativne indie scene, ali s druge strane volim i rejvanje i elektroničku scenu, pa pokušavam spojiti ta dva svijeta - kaže Tandara, dodajući kako ga posebno privlači moderni zvuk hyperpopa i mogućnost da njegove elemente prenese u vlastitu glazbu.

Od prvih IDEM-ovih koncerata do pune Šalate

Važan dio Tandarine glazbene priče posljednjih je godina i IDEM, projekt Antuna Alekse, čije je koncertne postave redoviti član. Koliko je cijela priča narasla posebno se vidjelo proteklog vikenda na zagrebačkoj Šalati. Za Tandaru taj koncert nije bio samo još jedan veliki nastup nego i trenutak u kojem je postalo jasno koliko se toga promijenilo u samo nekoliko godina.

- Pet minuta prije koncerta Antun mi je citirao svoju poruku prije prvog IDEM giga: ‘Hej, dolazim svirati u Vinkovce, hoćeš mi doći puštati matrice?’ Nevjerojatno je bilo osvijestiti koliko je cijela ta priča eksplodirala u tri godine - ispričao nam je.

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Iza pozornice, kaže, cijela je ekipa vrlo bliska. Bend je toliko aktivan da se ionako neprestano viđaju, no druženje se ne zaustavlja na probama, putovanjima i koncertima. Upravo je Aleksa imao važnu ulogu i u samom početku Tandare, bio je među prvim ljudima koji su čuli "Valove" i njegova pozitivna reakcija dala mu je dodatni poticaj da pjesmu dovrši i nastavi stvarati.

Tandara iz svih bendova i suradnji u kojima je sudjelovao uzima iskustvo, ali vlastiti projekt koristi kao prostor u kojem ta iskustva može presložiti prema vlastitim pravilima. Indie scena, koncertno "rokanje", elektronika, rejv i hyperpop tako kod njega ne postoje kao suprotstavljeni svjetovi, nego kao dijelovi iste glazbene osobnosti.

17. rujna Tandara "udara" u Vintage Gardenu

Sljedeća prilika da se sve to čuje uživo stiže već 17. rujna, kada Tandara nastupa u Ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara. Publiku očekuje prepoznatljivo Tandara "UDARANJE", ali ovaj put s nešto pažljivije raspoređenom dinamikom.

- Pripremam klasično UDARANJE, ali uz dašak chilla jer sam shvatio da meni i publici treba kratki predah tijekom koncerta, pa sam pripremio i par laganijih stvari - najavljuje.

Na pozornici mu se pridružuje i Đutko, s kojim će izvesti njihove dvije suradnje. Koncert tako neće biti samo predstavljanje materijala s albuma "UDARA", nego presjek Tandarine dosadašnje solo priče, uz gostovanje jednog od glazbenika s kojima je njegov put već isprepleten.

A večer neće završiti posljednjom pjesmom.

Nakon koncerta program se nastavlja uz Tali & Tandi, DJ duo koji postoji još od 2018. godine. Priča je započela dok su Tandara i njegov dugogodišnji prijatelj Tali svirali u Svemirku. Ono što je u početku bilo zamišljeno kao Svemirko DJ set ubrzo se pretvorilo u zasebnu priču.

Kako Tandara kroz smijeh opisuje, vrlo su brzo odlučili "prestati blatiti ime Svemirka svojim klaunovskim nastupom i apsurdnim izborom pjesama".

Tali i Tandara, odnosno Tandi, poznaju se još iz srednjoškolskih dana u Vinkovcima, a zajedno su svirali i u svom prvom bendu Fectum. Njihovi DJ ukusi s godinama su otišli u različitim smjerovima, što je postalo upravo jedna od čari zajedničkih nastupa. Tandara najavljuje da će Tali krenuti sa "sexy disco beach bar plesnjacima", nakon čega će on stvari preuzeti i "zakucati s modernim rejv-pop bengerima".

Od ljekarne i joge do Abletona i kluba

Iza hiperaktivne osobe koju publika vidi na pozornici krije se prilično drukčija svakodnevica. Kada ne svira, Tandara radi u farmaciji, odnosno pola radnog vremena provodi u ljekarni.

- Tamo sam jako sređen, miran i uljudan - kaže, opisujući gotovo filmski kontrast između dnevnog i noćnog izdanja.

Slobodno vrijeme koristi za učenje španjolskog, zbog čega dosta sadržaja na YouTubeu prati upravo na tom jeziku. Tu su i fitness, street workout i joga, a vikend bez koncerta nerijetko znači odlazak na dobar party. Zato se, za razliku od onih koji žale za ljetom, Tandara veseli hladnijem dijelu godine i povratku klupske sezone.

Zanimljivo je i da, unatoč albumu, sve većim koncertima i brojnim suradnjama, vlastiti projekt i dalje ne promatra kroz klasičnu prizmu glazbene karijere. Tandara ga prije svega vidi kao hobi i prostor kreativne slobode.

- Bitno mi je da nastavim izražavati svoje misli u Ableton trakama i da sam što više u tom kreativnom procesu koji me veseli - priča nam.

A taj proces već vodi prema novoj fazi. Nakon energije albuma "UDARA", sljedeći bi materijal trebao krenuti nešto mekšim i sporijim putem. Radni, a možda i konačni naziv novog albuma već postoji – "smudara".

U glavi je i novi koncertni koncept koji bi granicu između koncerta i klupske večeri mogao potpuno izbrisati. "Tandara all-nighter" zamislio je kao večer tijekom koje bi nekoliko sati DJ-ao, zatim odsvirao i otpjevao koncert, pa se ponovno vratio za DJ pult i nastavio do kraja noći.