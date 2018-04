Tarantino najavljuje: DiCaprio i Pitt će biti kultni filmski par

Oskarovac Quentin Tarantino (55) 'zagolicao' je u ponedjeljak maštu okupljenih na otvaranju konferencije CinemaCon u Las Vegasu. Kazao je da bi zvijezde njegovog idućeg filma Leonardo DiCaprio (43) i Brad Pitt (54) mogli steći kultni status poput još jednog slavnog muškog filmskog para, Paula Newmana i Roberta Redforda.

Film 'Bilo jednom u Hollywoodu', koji će se snimati ove a prikazati iduće godine, govori o ubojstvima koja je je počinila 'obitelj Manson'.

Sekta koju je vodio Charles Manson šezdesetih je godina u SAD-u ubila nekoliko ljudi, uključujući trudnu glumicu Sharon Tate, suprugu Romana Polanskog.

Tarantino je rekao da će njegov deveti film biti nasilan i mračan kao 'Pakleni šund' iz 1994. godine.

- Sony i ja ćemo okupiti najuzbudljiviji i najmračniji glumački par još od Paula Newmana i Roberta Redforda - rekao je redatelj 'Nemilosrdnih gadova' u hotelu Caesar Palace gdje se održava konferencija.

Paul Newman, koji je umro 2008. glumio je s Robertom Redfordom (81) u filmu 'The Scam' iz 1973., a kultni status stekli su filmom 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' iz 1969. godine.