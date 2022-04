Tarik Filipović odglumio je Ćiru na promociji biografije Zajeca

Jedino se na Zajeca od svih iz generacije 1982. nisam derao, izjavio je Miroslav Ćiro Blažević (87) na promociji biografije nogometaša Velimira Zajeca u Kazalištu Komedija i to neznajući da će iz te anegdote nastati prigodni skeč.

POGLEDAJTE VIDEO:

U knjizi Zeko, autor Sanjin Španović opisao je situaciju iz ljeta 1981. godine kada je na kraju sezone 1980./81. Miroslav Blažević u svom stilu najavio novinarima da će iduće sezone Dinamo biti prvak. Isto su pitali i Zajeca na kojeg se, izjavio je u svom stilu Ćiro, tada prvi i jedini puta naljutio.

Upravo od te anegdote snimljen je prigodni skeč. Ćiru je odglumio Tarik Filipović (50) koji je legendarnog trenera skinuo u popularnoj predstavi 'Ćiro', a Zajeca mladi glumac Paško Vukasović (31) koji je tu ulogu već imao u popularnoj seriji 'Crno bijeli svijet'.

- Trebali smo biti četvrti, ali se vidio pomak i taj proljetni nastavak sezone bio je pokazatelj da mogu realizirati san moje majke i oca da ću s Dinamom biti prvi. Odmah sam na kraju te sezone najavio kako će iduće Dinamo biti prvi, a sjećam se baš tog detalja, isto su mediji pitali i Zajeca - prisjetio se Ćiro situacije.

- On je rekao, sigurno među četiri najbolja. Ja sam ga odmah poslije pozvao sa strane i rekao mu da to više nikad ne govori, da nastavi ponavljati ovo što njegov trener govori da ćemo biti prvi jer samo takvom komunikacijom na one koji su najvažniji, a to su igrači, mogli smo prenijeti sigurnost da smo u stanju biti prvi. Oni nisu posumnjali u to i to smo Zajec i ja svjesno propagirali - nastavio je Blažević.

Najčitaniji članci