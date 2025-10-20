Obavijesti

Show

Komentari 1
GLUMAC, VODITELJ I.... ŠOFER!

Tarik Filipović sjeo je za volan: 'Što će nama šoferima kuća?'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Tarik Filipović sjeo je za volan: 'Što će nama šoferima kuća?'
2
Foto: Instagram

Voditelj i glumac iznenadio je obožavatelje novom objavom na Instagramu, gdje se našalio i nakratko preuzeo sasvim novu ulogu

Tarik Filipović ponovno nasmijao obožavatelje na društvenim mrežama. U najnovijoj objavi na svojem Instagram profilu podijelio je fotografiju na kojoj sjedi za volanom autobusa, a uz to tagirao je i kazalište Kerempuh, dok u pozadini svira legendarna pjesma Plavog orkestra 'Što će nama šoferima kuća'.  

GENERACIJE ODRASTALE UZ STRIP Tarik Filipović: Glumiti u Alanu Fordu je ostvarenje mog sna
Tarik Filipović: Glumiti u Alanu Fordu je ostvarenje mog sna

Uz karakterističan humor, Tarik je dao do znanja da kazališna ekipa očito kreće na putovanje, a on je barem za potrebe fotografiranja, preuzeo ulogu vozača. 

Foto: Instagram

Inače, glumac i voditelj, poznat je po tome da svoje radne trenutke dijeli s dozom humora. Ni ovaj puta nije razočarao, već je sve nasmijao jednostavnom i duhovitom objavom. Nedavno je pozornost plijenio i kada se sa suprugom Lejlom, među mnoštvom okupljenih, pojavio na Zrinjevcu na oproštaju od Halida Bešlića. Isto tako, ranije mu se ispunila jedna od najvećih želja i maštarija. Dobio je ulogu u predstavi Alana Forda, gdje je igrao lik Sira Olivera, koje je oduvijek najviše simpatizirao. 

'GRAD I MI' Tarik i Lejla Filipović uživaju u Dubrovniku, objavili i fotke...
Tarik i Lejla Filipović uživaju u Dubrovniku, objavili i fotke...

Podsjetimo, Tarik je u braku sa Lejlom već 17 godina. Vjenčali su se na Staru godinu 2007., a nekoliko mjeseci kasnije dobili Armana.

Foto: LUKA DUBROJA/PROMO

POGLEDAJTE VIDEO: NOVA SEZONA SERIJALA 'TKO JE KRIV?'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Ove slavne dame ničega se ne srame! Bradavice i guze pokazale su u 'golim haljinama'

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'
BILA GOŠĆA U ARENI

FOTO Maja Šuput objavila fotke s Ilićevog koncerta. Uz nju je bio i Šime: 'Bilo je fantastično!'

Energična pjevačica u subotu je pjevala na dva koncerta u jednoj večeri. Najprije se kao gošća pridružila Miroslavu Iliću u Areni u Zagrebu, a uz nju je bio i Šime Elez. Zatim je zapalila atmosferu i na Oktobeer Festu
Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati
EMOTIVNO U 'SUPERTALENTU'

Davor Bilman dodijelio zlatni gumb Snežani: Važno je sanjati

Večer je završila još jednim zlatnim gumbom. Ovoga puta, dodijelio ga je Davor Bilman šarmantnoj pjevačici Snežani Ljubojević iz Podgorice, majci troje djece koja je svoj nastup posvetila upravo njima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025