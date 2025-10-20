Tarik Filipović sjeo je za volan: 'Što će nama šoferima kuća?'

Tarik Filipović ponovno nasmijao obožavatelje na društvenim mrežama. U najnovijoj objavi na svojem Instagram profilu podijelio je fotografiju na kojoj sjedi za volanom autobusa, a uz to tagirao je i kazalište Kerempuh, dok u pozadini svira legendarna pjesma Plavog orkestra 'Što će nama šoferima kuća'.

Uz karakterističan humor, Tarik je dao do znanja da kazališna ekipa očito kreće na putovanje, a on je barem za potrebe fotografiranja, preuzeo ulogu vozača.

Inače, glumac i voditelj, poznat je po tome da svoje radne trenutke dijeli s dozom humora. Ni ovaj puta nije razočarao, već je sve nasmijao jednostavnom i duhovitom objavom. Nedavno je pozornost plijenio i kada se sa suprugom Lejlom, među mnoštvom okupljenih, pojavio na Zrinjevcu na oproštaju od Halida Bešlića. Isto tako, ranije mu se ispunila jedna od najvećih želja i maštarija. Dobio je ulogu u predstavi Alana Forda, gdje je igrao lik Sira Olivera, koje je oduvijek najviše simpatizirao.

Podsjetimo, Tarik je u braku sa Lejlom već 17 godina. Vjenčali su se na Staru godinu 2007., a nekoliko mjeseci kasnije dobili Armana.

