Tarik o gafovima u 'Generalu': Dogode se. Dočekan je na nož...

Glumac i voditelj Tarik Filipović (47) bio je, kako kaže, šećer na kraju ove godine kod Aleksandra Stankovića (49) u talk showu 'Nedjeljom u dva'.

- Imam malo tremu, danas da. Vaša emisija je predstavljena kao minsko polje. Rekli su mi: 'Smjestit će ti, isprovocirat će te s temama koje ne voliš. Što ćeš ti tamo pa ti si normalan' - našalio se Tarik na samom početku emisije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Stanković mu je zatim rekao kako je u narodu uvriježena misao da je on dobar glumac, ali još bolji voditelj...



- Ja kao glumac ne mislim tako. Onda pitam ljude: 'Oprostite, a što ste zadnje moje gledali?', a oni ne znaju odgovor na to pitanje. Nekad me to boljelo, više ne - rekao je Filipović. Prije 13 godina rekao je da će voditi isključivo kviz 'Milijunaš'.

- Ipak, nisam mogao i nisam htio reći 'ne' ostalim kvizovima. Ista ekipa koju volim radi te kvizove - rekao je Tarik.

Zatim se osvrnuo na svoju dugogodišnju glumačku karijeru.

- U karijeri sam odigrao impozantan broj uloga. Samo u kazalištu Kerempuhu sam natukao 4000 izvedbi. To znači da sam 11 godina svaku večer bio na sceni - kaže. Većinom je imao uloge komedijaša. Stanković ga je zatim pitao što misli o filmu 'General' koji je pokupio loše kritike.

- Pa da. Nešto se čudno dogodilo. Dobar dio javnosti je željno iščekivao film. Dočekan je na nož u startu bez razloga. Sudili su mu s naočalama koje mi se ne sviđaju. Stojim iza tog projekta. Film 'Duga mračna noć' jedno je od najljepših iskustava. Cijenim redatelja Antuna Vrdoljaka i opet bi radio s njim. Žao mi je, htio bi da se film svidio svima. Ljudi traže detalje - rekao je Tarik, a voditelj je zatim rekao kako se gledatelji sprdaju jer se u scenama iza glumaca vidi reklama za trgovački lanac koji tada još nije došao u Hrvatsku.

- Dogodi se - kratko je rekao glumac. U Generalu glumi admirala Davora Domazeta-Lošu (71), za što je dobio kritike gledatelja da prezire lik koji je utjelovio.

- Lošu nisam zvao jer sam znao sve što mi je bilo potrebno za tu ulogu. Jednostavno mi lik nije trebao. Da sam igrao Gotovinu, sigurno bi ga kontaktirao. Kompliment mi je da se sprdam s njim. Čuli smo se Lošo i ja kasnije, poslao mi je poruku da se ne obazirem na loše ljude - rekao je Filipović.

U međuvremenu je sa splitskim književnikom i novinarom Ivicom Ivaniševićem napisao, kako kaže, humoristični scenarij o hrvatskim predsjednicima kroz povijest.

- Popodne nikad ne spavam, što izluđuje moju suprugu Lejlu. Tako da sam konačno uspio sjesti i pisati. Završio sam kazališni tekst, krenulo je od Ćire - rekao je.

Stanković ga je zatim upitao što misli o kvizu 'Milijunašu' prije 15 godina i ovom danas te kako komentira to što je glumac Rene Bitorajac (47) odbio voditeljsku ulogu.

- Energija i leptirići u trbuhu su isti. Sve je isto, samo sam ja zreliji, mudriji. A što se tiče Renea, on je pametan čovjek... ocijenio je da to nije za njega. Neki drugi show da - rekao je Tarik. Dodao je kako je nastavak snimanja serije 'Bitange i princeze' manje izvjestan, ali da to nije to bez pokojnih glumaca poput Predraga Vušovića.

Stanković se dotaknuo i kviza 'Potjere' te ga upitao zašto je jednom od natjecatelja rekao kako mu je drago da je ispao.

- Pristupam svima jednako. Iz mene je teže izvući emocije i simpatije, osim ako netko ne dođe s dobrom energijom i očima koje se smiju - zaključio je glumac.

