<p>Otkad je samozatajni umjetnik <strong>Stjepan </strong>postao novi gazda, Farmom su zavladali mir i sloga. 'Ovo je prvo jutro otkako je Stipe gazda i sve je u revijalnom tonu opuštenosti', zaključila je Katarina, a s njom se složila Maja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Stipe ide mirnim putem. Sve je harmonija i mir, a radi se. To je vladavina o kojoj sam sanjala - rekla je. </p><p>No, gazdina smirenost o kojoj svi na Farmi pričaju nije se pojavila tek tako. To je osobna koju je Stjepan naslijedio od osobe o kojoj razmišlja od ranog jutra, a riječ je o njegovom ocu koji je pomorac.</p><p>- Stalno iščekivanje roditelja koji je na brodu mogu povezati s tim da sam smiren i da zapravo imam dosta strpljenja, isto kao i on. Ja sve što više rastem, to si više ličim na pokojnog djeda i tatu - priznao je Stjepan.</p><p>Na razmišljanje o ocu koji je veliki dio njegova života proveo odvojen od obitelji posebno ga je potaknula gazdinska kapa koju je dobio na dan proglašenja gazdinske titule.</p><p>- Kada sam dobio tu kapu, sjetio sam se tate i zapitao se je li došao doma, kakva je situacija i što se događa s njim. Dok sam bio manji, nisam ja to puno ni percipirao. Nekako je bilo normalno da je tata stalno na brodu. On je bio veći dio mog života na brodu nego što je bio doma - otkrio je Stjepan.</p><p>Da obiteljski život pomorca ima uspone i padove, Stjepan je potvrdio opisavši dirljiv trenutak kada nije prepoznao vlastitog oca.</p><p>- Bilo je čak i trenutaka kada je tata razmišljao da prestane ploviti. To se dogodilo kad se jedanput vratio kući, a ja nisam prepoznao uopće tko je on. To je baš bio trenutak koji je njega skresao i mislio je odustati od svega toga, ali je ipak rekao da će ploviti kako bi mi imali kako živjeti - ispričao je Stjepan.</p>