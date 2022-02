Radijska voditeljica Tatjana Jurić (40) već 10 godina ima uspješnu radijsku karijeru. Svakodnevno dobiva podršku u eteru, ali i na društvenim mrežama. No, to ni ne čudi jer malo tko može odoljeti šarmu ove iskusne voditeljice koja je nedavno navršila 40 godina. U nedavnom intervjuu otkrila je kako će provesti slavljenički vikend, tko će joj raditi društvo za Valentinovo i što to piše u slobodno vrijeme.

- Za rođendan mi dolazi obitelj koja živi u inozemstvu pa ga se veselim proslaviti s najbližima, a svakako ću proslaviti i s frendicama, dogovorile smo večeru, vjerojatno ćemo otići u restoran, ali ću se potruditi ipak sama pripremiti neko dobro jelo - priznala je za Gloriju.

Iako je voditeljica ušla u peto desetljeće i dalje osvaja svojim mladolikim i prirodnim izgledom koji, kako kaže, može zahvaliti odmoru i ne opterećivanju.

- Mislim da je najvažnije to što doista nisam opterećena godinama, doživljavam ih kao broj i uopće se ne osjećam kao da imam četrdeset. Volim i provoditi puno vremena sama sa sobom, a punim baterije predanim radom i nastojim proživjeti svaki trenutak do kraja - priznala je Jurić.

Rođendan će provesti s obitelji i prijateljima, dok je Valentinovo ipak rezervirano za nešto drugo.

- Ove godine Valentinovo pada na ponedjeljak pa ću ga provesti na poslu, a društvo će mi praviti dečko, ime mu je - Eter. Stoga, ovim putem objavljujem da sam u sretnoj vezi sa svojim poslom - našalila se.

Tatjana se nedavno na društvenim mrežama pohvalila i da voli pisati, a sada da je očekuju i neki novi projekti.

- U posljednjih nekoliko godina doista često pišem, a najviše mi se sviđaju kolumne. Još se nisam počela profesionalno baviti time, ali svaki trenutak slobodnog vremena koji ulovim, iskoristim na pisanje. Najčešće preokupacije su mi suočavanje sa sobom, sazrijevanje i iskrenost prema sebi. Čini mi se da se mi žene češće bavimo ovim pitanjima nego muškarci, kao i da smo puno strože i iskrenije prema sebi, a ta me tema doista intrigira - priznala je voditeljica koju bismo uskoro mogli čitati na nekim novim kanalima.