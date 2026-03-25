Taylor Swift i Travis Kelce stižu u Hrvatsku? 'Jako se vesele!'

Svijetska glazbena zvijezda Taylor Swift i NFL zvijezda Travis Kelce ove godine trebali bi reći sudbonosno 'da' jedno drugome. Već se mjesecima šuška o vjenčanju, izvori tvrde kako će ono biti 13. lipnja ove godine, obzirom da je 13 Taylorin sretan broj, a krenula su i nagađanja oko toga gdje će par na medeni mjesec.

Iako par sve drži u strogoj tajnosti, izvori su otkrili kako će se vjenčanje održati na raskošnom imanju u Rhode Islandu, poznatom pod nazivom 'Holiday House', a svi gosti i osoblje trebat će potpisati ugovore o povjerljivosti. Sama pjevačica ranije je najavila da će slavlje biti veliko.

​- Uzbuđena sam zbog toga. Stresna su samo vjenčanja na koja pozovete mali broj ljudi jer onda morate procjenjivati svoje odnose s prijateljima. Ja to neću raditi. Pozivnicu će dobiti svatko s kim sam ikad razgovarala - našalila se Swift jednom prilikom u emisiji Grahama Nortona.

Među uzvanicima se očekuju njihove obitelji, Kelceov suigrač Patrick Mahomes sa suprugom Brittany te bliski prijatelji para poput Selene Gomez i Bennyja Blanca.

Medeni mjesec i u Hrvatskoj?

Odmah nakon vjenčanja, mladenci planiraju trotjedno putovanje koje su već opisali kao "iskustvo života". Prema pisanju stranih medija, par je već obavijestio obitelj i prijatelje da će tijekom tog razdoblja biti "potpuno nedostupni" kako bi se mogli posvetiti jedno drugome prije nego što se Kelce vrati obvezama na nogometnom terenu.

U njihovom planu su neke od najljepših svjetskih destinacija, a strani mediji navode kako će putovanje započeti na Bahamima, nakon čega odlaze u Europu. InStyle navodi da će posjetiti Italiju, a zatim slijede Pariz i luksuzna Azurna obala. Nakon Francuske, navode, par će doći i u Hrvatsku koja za njih ima posebno značenje. Naime, slavni sportaš je početkom prošle godine sa svojim bratom Jasonom u podcastu otkrio da ima hrvatske korijene.

Ako se odluče posjetiti Hrvatsku, Travis će ispuniti želju da istraži zemlju odakle potječe njegova obitelj. Naime, njegova obitelj potječe iz sela Vele Drage u Gorskom kotaru. Njegovi preci, Juraj i Marija Štajduhar emigrirali su u SAD početkom 20. stoljeća i skrasili se u Clevelandu.

Europski dio svog medenog mjeseca par će završiti u Grčkoj. Nakon toga odlaze u Singapur i Australiju, a završit će na Havajima.

- Ovo je jedinstveno iskustvo za njih dvoje, mogu biti potpuno svoji, uživati u zajedničkom vremenu prije nego što se vrate svojim obavezama - rekao je izvor blizak paru za InStyle te dodao kako se jako vesele svom medenom mjesecu.