Taylor Swift i Travis Kelce uživaju u zarukama, još nisu počeli planirati vjenčanje

Foto: Instagram

Dobitnik Grammyja i zvijezda NFL-a objavili su svoje zaruke na Instagramu 26. kolovoza, a 'trenutno samo žele uživati ​​u zarukama', rekao je izvor blizak paru

Taylor Swift i Travis Kelce uživaju u svom zaručničkom sjaju, ali još uvijek nisu počeli planirati vjenčanje, piše magazin People.

- Taylor i Travis su u modi slavlja još od zaruka. Još nisu u fazi planiranja vjenčanja - rekao je izvor blizak paru.

Gotovo dvije godine nakon što su svoju romansu objavili javnosti, dobitnik Grammyja i NFL zvijezda, oboje 35-godišnjaci, objavili su vijest o zarukama u zajedničkoj objavi na Instagramu 26. kolovoza.

- Trenutno samo žele uživati ​​u zarukama i dati si vremena za to - dodaje izvor.

- Bilo je olakšanje što to više ne moraju čuvati u tajnosti i drago im je da je to na otvorenom - ističe.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Taylor Swift i Travis Kelce nedavno su objavili fotografije sa zaruke.

- Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog će se vjenčati - napisao je par u svojoj objavi, završavajući naslov emotikonom dinamita, naizgled referencom na njihov nadimak "TNT".

Poseban trenutak odvio se u vrtu prepunom ruža, gdje su Taylor i Travis uskladili modne kombinacije brenda Polo Ralph Lauren, a pjevačica je ponosno pokazala veličanstveni zaručnički prsten koji je za nju dizajnirao upravo Kelce, piše Page Six.

Taylor Swift postaje goranska nevjesta! Njezin zaručnik Travis je porijeklom iz Velikih Draga

Sportaš je u suradnji s Kindred Lubeck iz Artifex Fine Jewelry stvorio jedinstveni komad nakita s dijamantom 'old mine brilliant' brušenja, poznatim i kao 'antique cushion cut'. Ovaj stil, kvadratastog oblika sa zaobljenim rubovima i dubljim središnjim usjekom, bio je omiljen u 18. i 19. stoljeću zbog romantičnog sjaja i krupnih faseta. Danas se cijeni zbog svoje povijesne vrijednosti i posebne ljepote.

