Taylor Swift i Travis Kelce uživaju u zarukama, još nisu počeli planirati vjenčanje

Taylor Swift i Travis Kelce uživaju u svom zaručničkom sjaju, ali još uvijek nisu počeli planirati vjenčanje, piše magazin People.

- Taylor i Travis su u modi slavlja još od zaruka. Još nisu u fazi planiranja vjenčanja - rekao je izvor blizak paru.

Gotovo dvije godine nakon što su svoju romansu objavili javnosti, dobitnik Grammyja i NFL zvijezda, oboje 35-godišnjaci, objavili su vijest o zarukama u zajedničkoj objavi na Instagramu 26. kolovoza.

- Trenutno samo žele uživati ​​u zarukama i dati si vremena za to - dodaje izvor.

- Bilo je olakšanje što to više ne moraju čuvati u tajnosti i drago im je da je to na otvorenom - ističe.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Taylor Swift i Travis Kelce nedavno su objavili fotografije sa zaruke.

- Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog će se vjenčati - napisao je par u svojoj objavi, završavajući naslov emotikonom dinamita, naizgled referencom na njihov nadimak "TNT".

Poseban trenutak odvio se u vrtu prepunom ruža, gdje su Taylor i Travis uskladili modne kombinacije brenda Polo Ralph Lauren, a pjevačica je ponosno pokazala veličanstveni zaručnički prsten koji je za nju dizajnirao upravo Kelce, piše Page Six.

Sportaš je u suradnji s Kindred Lubeck iz Artifex Fine Jewelry stvorio jedinstveni komad nakita s dijamantom 'old mine brilliant' brušenja, poznatim i kao 'antique cushion cut'. Ovaj stil, kvadratastog oblika sa zaobljenim rubovima i dubljim središnjim usjekom, bio je omiljen u 18. i 19. stoljeću zbog romantičnog sjaja i krupnih faseta. Danas se cijeni zbog svoje povijesne vrijednosti i posebne ljepote.