'THE LIFE OF A SHOWGIRL'

Taylor Swift najavila 12. album

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Taylor Swift najavila 12. album
Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

Superzvijezda Taylor Swift u utorak je najavila svoj 12. studijski album "The Life of a Showgirl".

Taylor Swift, koja je osvojila 14 Grammyja, uključujući dosad neviđene četiri nagrade za album godine, najavila je album u epizodi podcasta sa svojim dečkom i američkom nogometnom zvijezdom Travisom Kelceom i njegovim bratom Jasonom Kelceom.

"Ovo je moj potpuno novi album, "The Life of a Showgirl", rekla je Swift držeći zamućenu verziju naslovnice albuma, u isječku podcasta New Heights na Instagramu.

Swiftina web stranica navodi da će službeni datum izlaska albuma biti objavljen kasnije.

Vinilna verzija albuma dostupna je za prednarudžbu na pjevačičinoj internetskoj stranici po cijeni od 30 dolara. Verzija na kazeti stoji 20 dolara, a CD s posterom Swift dostupan je za 13 dolara.

Megazvijezda, čija je rekordna turneja "Eras" bila prva koja je premašila milijardu dolara prihoda, najavila je album nakon što je u svibnju kupila master snimke svojih prvih šest albuma, čime dobiva kontrolu nad svom svojom glazbom nakon spora s bivšom diskografskom kućom.

