Budući da joj je zaručnik igrač američkog nogometa, Taylor je u novom spotu odlučila trčeći kroz hodnik elegantno uhvatiti loptu, kao svojevrsna posveta Travisu Kelceu...
Taylor Swift objavila je novi videospot: Neočekivani detalj posebno privukao pažnju
Taylor Swift simpatično je odala počast svom zaručniku, igraču američkog nogometa, Travisu Kelceu. Naime, pjevačica je na Kelceov 36. rođendan objavila novu pjesmu 'The Fate of Ophelia', a obožavatelje je iznenadila neočekivanim detaljem. U najnovijem videospotu, Taylor trči kroz hodnik i elegantno hvata nogometnu loptu, dok pjeva stih: 'Zaklinjem se na vjernost tvojim rukama, tvom timu, tvojim vibracijama'.
Taylor je, također, pri ulasku u hotelsku sobu na vratima posebno istaknula i zaručnikov broj 87 koji nosi na dresu. Osim toga, Swift je pokazala i Kelceovu crno-bijelu fotografiju na ogledalu kozmetičkog stolića, a mnogi su tvrdili da je to fotografija Kelcea iz intervjua 2016. godine, kada je svirao 'Kiss, Marry, Kill', a tijekom kojeg je odlučio i poljubiti svoju sada zaručnicu.
Obožavatelji su komentirali spot, i to na temelju samo par isječaka iz videa, prije nego što je uopće objavljen.
'Bože, slika Travisa straga', 'Vidio sam ovo drugi put kad su pustili video i vrisnuo sam! Znao sam da negdje ima još njega', pisali su , dok su drugi nagađali odakle je došao udarac, s nagađanjima koja su se kretala od Kelceove uloge u reality showu 'Catching Kelce' iz 2016. do uloge u 'Grotesquerie'.
Podsjetimo, Taylor i Kelce zaručili su krajem kolovoza. Inače, Swift, koja je u svojoj promociji za pjesmu 'Life of a Showgirl' najavila 'veliko' vjenčanje, napisala je mnogo pjesama o svom zaručniku za svoj 12. album. Kritičari su primijetili da je pjesma 'Wood' prilično eksplicitna i 'najnapaljenija' u karijeri pjevačice, a pritom gotovo neprikriveno upućuje na Kelcea i njihovu intimnost. Dodatno, s 'Opalite' i 'Wish List' dala je uvid u njihov odnos.
