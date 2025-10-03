Travis Kelce najveći je fan svoje zaručnice, Swift je otkrila kako je reagirao na njezin novi album

Pjevačica Taylor Swift objavila je dugoočekivani album 'The Life of a Showgirl', a dok čitav svijet bruji i njezinim novim pjesmama, čini se kako joj je najveći obožavatelj upravo njezin zaručnik, Travis Kelce. U intervjuu za BBC pjevačica je komentirala kako je Travis prvi čuo sve pjesme, a 35-godišnja glazbenica je otkrila i kako je sve komentirao.

- Pustila bih mu pjesme čim bih se vratila iz Švedske, gdje sam album i snimala. Znala sam da će mu se ovaj album najviše svidjeti. Voli sve moje pjesme, ali pravi je čovjek za dobru atmosferu - komentirala je Swift za igrača američkog nogometa. Prema njezinim riječima, Travis je vrlo opušten, a vole ga i njezini prijatelji.

- Svi moji muški prijatelji jedva čekaju da ih Travis podigne na ruke i baci u bazen. Visok je 198 cm, a ima takvu širinu ramena da je prava privilegija vidjeti ga kako prolazi kroz vrata - zaljubljeno je pričala pjevačica o svom zaručniku. Otkrila je i više detalja o činjenici da je album pisala dok je bila zaljubljena do ušiju.

- Predivno je. Strahovala sam da ako ikada budem istinski sretna u vezi, neću moći više pisati pjesme. Pitala sam se je li moje pisanje izravno vezano za bol koju osjećam. Ispostavilo se kako nije tako - rekla je Swift.

'The Life of a Showgirl' je 12. studijski album Taylor Swift, a pjevačica je ranije otkrila kako je na albumu sažela iskustva s turneje 'Eras' kojom je rušila sve rekorde.

- Ovo je ploča koju sam želio snimiti jako dugo. Svaka pojedinačna pjesma je na ovom albumu iz stotina razloga, znate? Ne možemo maknuti jednu i da to bude isti album. Nismo mogli dodati jednu i da to biti isti album. Baš je kako treba - zadovoljna je pjevačica.

Foto: Chris Young

'The Life of a Showgirl' producirala je sama Swift s Maxom Martinom i Shellbackom, s kojima je prethodno surađivala na albumima 'Red' iz 2012., '1989' iz 2014. i 'Reputation' iz 2017. godine.