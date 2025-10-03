Pustila bih mu pjesme čim bih se vratila iz Švedske, gdje sam album i snimala. Znala sam da će mu se ovaj album najviše svidjeti. Voli sve moje pjesme, ali pravi je čovjek za dobru atmosferu, komentirala je Swift
Travis Kelce najveći je fan svoje zaručnice, Swift je otkrila kako je reagirao na njezin novi album
Pjevačica Taylor Swift objavila je dugoočekivani album 'The Life of a Showgirl', a dok čitav svijet bruji i njezinim novim pjesmama, čini se kako joj je najveći obožavatelj upravo njezin zaručnik, Travis Kelce. U intervjuu za BBC pjevačica je komentirala kako je Travis prvi čuo sve pjesme, a 35-godišnja glazbenica je otkrila i kako je sve komentirao.
- Pustila bih mu pjesme čim bih se vratila iz Švedske, gdje sam album i snimala. Znala sam da će mu se ovaj album najviše svidjeti. Voli sve moje pjesme, ali pravi je čovjek za dobru atmosferu - komentirala je Swift za igrača američkog nogometa. Prema njezinim riječima, Travis je vrlo opušten, a vole ga i njezini prijatelji.
- Svi moji muški prijatelji jedva čekaju da ih Travis podigne na ruke i baci u bazen. Visok je 198 cm, a ima takvu širinu ramena da je prava privilegija vidjeti ga kako prolazi kroz vrata - zaljubljeno je pričala pjevačica o svom zaručniku. Otkrila je i više detalja o činjenici da je album pisala dok je bila zaljubljena do ušiju.
- Predivno je. Strahovala sam da ako ikada budem istinski sretna u vezi, neću moći više pisati pjesme. Pitala sam se je li moje pisanje izravno vezano za bol koju osjećam. Ispostavilo se kako nije tako - rekla je Swift.
'The Life of a Showgirl' je 12. studijski album Taylor Swift, a pjevačica je ranije otkrila kako je na albumu sažela iskustva s turneje 'Eras' kojom je rušila sve rekorde.
- Ovo je ploča koju sam želio snimiti jako dugo. Svaka pojedinačna pjesma je na ovom albumu iz stotina razloga, znate? Ne možemo maknuti jednu i da to bude isti album. Nismo mogli dodati jednu i da to biti isti album. Baš je kako treba - zadovoljna je pjevačica.
'The Life of a Showgirl' producirala je sama Swift s Maxom Martinom i Shellbackom, s kojima je prethodno surađivala na albumima 'Red' iz 2012., '1989' iz 2014. i 'Reputation' iz 2017. godine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+