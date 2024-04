Taylor Swift oplela po bivšem u pjesmi, ali je s njim u dobrim odnosima: 'On je sjajan tip...'

Obožavatelji Taylor Swift (34) prepoznali su britanskoga glumca Joea Alwyna (33) na novom albumu pjevačice u pjesmi 'So Long, London'. Zbog toga je glumac isključio mogućnost komentiranja objava na svom Instagram profilu jer su ga ljutiti fanovi pjevačice napadali. No, navodno glumac i pjevačica nisu u lošim odnosima.

Više od godinu dana nakon njihova prekida, glumac je 'dobro' i 'usredotočen je na posao'.

- Izlazi i sretan je - rekao je izvor za People te dodao:

- On je sjajan tip, i ni na koji način ne voli dramu.

- Alwyn je 'napustio' Swift i sigurno ne govori loše o njoj. Bio je zaljubljen u nju, ali jednostavno nije išlo - dodaje izvor blizak glumcu.

- Joe voli glumu, ali ne može podnijeti pažnju koja dolazi s njom. Nije mu ugodno biti u središtu pozornosti - osvrnuo se i na njegovu karijeru.

Par je prekinuo nakon šest godina zbog 'razlika u njihovim osobnostima', javljali su mediji tada. Alwyn je uvijek želio romansu sa Swift zadržati 'svojom osobnom pričom', navodi izvor za People. Dodao je i kako je njihova veza u početku iznenadila mnoge.

Glumca i pjevačicu prvi put su počeli povezivati u svibnju 2017., a obožavatelji su dugo nagađali da su se prvi put susreli na Met Gala svečanosti 2016. godine. Zajedno su se pojavili u javnosti 2018. godine.

Swift je 2019. za The Guardian otkrila kako se tu ipak radi o vezi. Kako je glumčeva veza s pjevačicom došla svome kraju, on je nastavio graditi filmsku karijeru, a uskoro će se pojaviti na filmskom festivalu u Cannesu i to na svjetskoj premijeri svog najnovijeg projekta 'Kinds of Kindness' Yorgosa Lanthimosa, u kojem glumi uz Emmu Stone.

Pjevačica je u međuvremenu provela veći dio godine na svojoj rekordnoj Eras turneji, i upravo je objavila svoj 11. studijski album 'The Tortured Poets Department', dvostruki album od 31 pjesme. Taj album je ponovno pobudio zanimanje za vezu pjevačice i glumca.

Taylor Swift trenutno izlazi s igračem Kansas City Chiefsa Travisom Kelceom, s kojim je viđena u Las Vegasu 27. travnja.

Par je prisustvovao dobrotvornoj gala večeri Kelceova suigrača Patricka Mahomesa, gdje je pjevačica donirala četiri ulaznice za jedan od svojih nadolazećih koncerata. Ulaznice su se prodale za nevjerojatnih 80 tisuća dolara.