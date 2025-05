Taylor Swift otkupila je svojih prvih šest albuma: 'Ostvario mi se najveći san, hvala svima...'

Taylor Swift ponovno je postala vlasnica originalnih snimki svojih prvih šest albuma, čime je po prvi put u karijeri stekla potpunu kontrolu nad cijelim svojim glazbenim katalogom.

- Nakon 20 godina obećanja koja su mi stalno izmicala, skoro sam prestala vjerovati da će se to ikada dogoditi. Ali sve je to sada iza mene. Sva glazba koju sam ikada stvorila... sada pripada meni - napisala je pjevačica u pismu obožavateljima.

Prava na te snimke izgubila je 2019. godine, kad je njezina prva diskografska kuća, Big Machine, prodala snimke menadžeru Scooteru Braunu. Taylor je tu prodaju nazvala 'najgorim mogućim scenarijem' i rekla kako joj nije bila ponuđena prilika da otkupi vlastite pjesme, već da bi morala 'zaraditi' povrat jednog albuma za svaki novi koji bi snimila za njihovu kuću.

Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Otad Swift glazbu izdaje pod etiketom 'Republic Records', pri čemu zadržava prava na originalne, izvorne snimke.

Braun, koji je nekad bio menadžer Kanyea Westa, godinama je javno provocirao pjevačicu. Prije pet godina prodao je master snimke investicijskom fondu Shamrock Capital za navodno 300 milijuna dolara.

Taylor je u pismu otkrila da je otkupila svoje snimke, uključujući i videospotove, snimke koncerata, omote albuma, fotografije i neobjavljene pjesme, upravo od Shamrocka. The Guardian je doznao kako su raniji navodi da je transakcija stajala između 600 milijuna i milijardu dolara netočni i pretjerani.

Prema tadašnjim uobičajenim ugovorima u glazbenoj industriji, Big Machine je posjedovao prava na originalne snimke njezinih albuma, pa Swift nije imala vlasništvo u trenutku prodaje.

- Oduvijek sam samo željela priliku da naporno radim i jednog dana otkupim svoju glazbu, bez ikakvih uvjeta, bez partnerstva, s potpunom slobodom - napisala je pjevačica pa nastavila:

- Zauvijek ću biti zahvalna svima u Shamrock Capitalu jer su mi prvi ponudili tu priliku. Njihov pristup bio je pošten, iskren i s poštovanjem. Za njih je to bio poslovni potez, ali osjećala sam da razumiju koliko mi to znači – moji uspjesi, moj trud, moji rukopisi i snovi stari desetljećima. Neizmjerno sam zahvalna. Moja prva tetovaža možda će biti ogromna djetelina nasred čela. Ne mogu vam dovoljno zahvaliti što ste mi pomogli da se ponovno spojim s ovom umjetnošću kojoj sam posvetila život, a koju do sada nikad nisam posjedovala.

Kako bi ponovno stekla kontrolu nad svojim katalogom nakon prodaje Braunu i smanjila vrijednost njegove investicije, odlučila je ponovno snimiti svih šest albuma. Svaki je označila kao Taylor’s Version. Između 2021. i 2023. ponovo je snimila albume 'Fearless' (2008.), 'Red' (2012.), 'Speak Now' (2010.) i '1989' (2014.).

Kao glavna autorica svojih pjesama, Taylor Swift ima pravo ponovno ih snimiti i spriječiti korištenje originalnih verzija. Nove verzije već se koriste u serijama i filmovima. Prošlog tjedna nova verzija pjesme 'Look What You Made Me Do' pojavila se u seriji 'Sluškinjina priča'. Ta pjesma dolazi s još neobjavljene nove verzije albuma 'Reputation' iz 2017. godine.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS