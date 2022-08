Taylor Swift 'pomela' MTV VMA nagrade i najavila novi album: 'Ne bismo uspjeli ovo bez vas'

Pjevačica Taylor Swift je zahvalila obožavateljima s pozornice u Prudential Centru u New Jerseyu dok je primala nagradu, 14. VMA u svojoj karijeri. 'All Too Well' jedan je od prošlih hitova koje je Swift ponovno snimila nakon spora s bivšom izdavačkom kućom.

- Ne bismo uspjeli snimiti ovaj kratki film da nije bilo vas, obožavatelja - rekla je Swift prije nego što je otkrila da će svoj sljedeći album objaviti 21. listopada.

Nazvan 'Midnights', album govori o '13 neprospavanih noći rasutih kroz moj život', rekla je pjevačica u objavi na Twitteru nakon svoje pobjede.

Na dodjeli nagrada VMA, portorikanski pjevač Bad Bunny proglašen je umjetnikom godine i uručen mu je kipić u obliku astronauta Moon Person na njujorškom stadionu Yankee, gdje je održao koncert pred rasprodanim gledalištem.

Bivša zvijezda Disney Channela Dove Cameron, pjevačica hitova 'Breakfast' i 'Boyfriend', proglašena je najboljim novim izvođačem. 'Ova je godina bila tako divlja', rekla je i posvetila nagradu 'svoj queer djeci vani'.

Među ostalim pobjednicima bio je Harry Styles, koji je dobio priznanje za album godine za 'Harry's House'.

Glumac Johnny Depp, kojeg je svijet zabave izbjegavao tijekom suđenja s bivšom suprugom Amber Heard, kratko se pojavljivao tijekom emisije, s licem digitalno umetnutim u kacigu lebdećeg astronauta.

- Potreban mi je posao - našalio se glumac.

