Vjenčanje o kojem priča cijeli svijet: Svi detalji spektakularne ceremonije Taylor i Travisa

Glazbena superzvijezda Taylor Swift i ikona američkog nogometa Travis Kelce izrekli su u petak u New Yorku sudbonosno 'da' na ceremoniji koja je s pravom odmah prozvana 'američkim kraljevskim vjenčanjem'. Legendarna dvorana Madison Square Garden, mjesto nebrojenih sportskih i glazbenih trijumfa, za ovu je prigodu transformirana do neprepoznatljivosti kako bi ugostila događaj godine, okupivši pod jednim krovom elitu iz svijeta glazbe, filma i sporta. Procjenjuje se da je na proslavu, čiji su troškovi dosegnuli između 30 i 50 milijuna dolara, stiglo oko tisuću uzvanika, a ono čemu su svjedočili bila je pomno orkestrirana bajka koja slavi jednu od najpraćenijih ljubavnih priča današnjice, piše časopis People.

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Za par koji je svoju vezu velikim dijelom živio pod svjetlima reflektora, odabir jedne od najpoznatijih svjetskih arena za vjenčanje isprva se činio neobičnim. Ipak, Madison Square Garden pokazao se kao savršeno rješenje, nudeći neprobojne zidove i podzemne tunele koji su jamčili apsolutnu privatnost. Gosti su, nakon što su prošli stroge mjere osiguranja i odložili svoje mobitele u posebne zaključane torbice, ulazili u potpuno novi svijet. Dvorana je, prema riječima upućenih, bila pretvorena u čarobnu šumu, s golemim stablima i papratima, bijelim pokrovima preko sjedala te zlatnim akcentima koji su stvarali eteričan ugođaj pod temom "Tajnog vrta". Kako bi dodatno sačuvali tajnost događaja, pozivnice su bile vrlo šture i bez mnogo detalja, a svi uzvanici na ulazu u dvoranu dobili su posebne kutijice u koje su morali zaključati svoje mobitele. Svaki gost dobio je i vlastiti ključ.

Po ulasku u dvoranu dočekala ih je izložba fotografija iz djetinjstva mladenke i mladoženje, nakon čega su slijedile njihove omiljene zajedničke fotografije koje su prikazivale razvoj njihove ljubavne priče.

Ceremoniju je vodio glumac i komičar Adam Sandler, prijatelj para i Kelceov nedavni filmski kolega iz filma 'Happy Gilmore 2'. Umjesto tradicionalnih djeveruša, uz Taylor je stajao njezin brat Austin kao "man of honour", dok je Travisu kum bio brat Jason Kelce, i sam umirovljeni NFL velikan. Mladenka je do oltara prošetala uz instrumentalnu verziju svoje pjesme Love Story, a tijekom emotivnih zavjeta odala je počast dobroti i plemenitom karakteru svog supruga. U svojim zavjetima, koje je uzvanik George Stephanopoulos u emisiji Good Morning America opisao kao „iskrene, ranjive, ozbiljne i duhovite“, Taylor Swift pohvalila je Travis Kelce jer je još u srednjoj školi tijekom velikog odmora sjedio s učenicima koji su bili žrtve vršnjačkog nasilja. Prijateljima i članovima obitelji rekla je da je „voljela da je i ona u srednjoj školi poznavala nekoga poput njega“, otkrio je prijatelj para.

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Mladenci su sami napisali zavjete te ih čitali po dvadesetak minuta iz posebno izrađenih zlatnih knjiga. Prema riječima gostiju, bio je to iznimno emotivan trenutak.

​- Travis je bio vrlo emotivan tijekom zavjeta - otkrio je jedan izvor, dodavši kako je Taylor dio svojih zavjeta čak i otpjevala. Da bi gosti mogli obrisati suze, par je osigurao izvezene maramice s logom "TT" unutar srca i stihom iz njezine pjesme "Blank Space": "So it’s gonna be forever…".

Kao što se i očekivalo, mladenka je blistala, no u bijelom joj se pridružio i mladoženja. Njezinu vjenčanicu i njegovo bijelo odijelo kreirala je modna kuća Christian Dior Haute Couture, a dizajn potpisuje kreativni direktor Jonathan Anderson u uskoj suradnji s parom. Bila je to prva couture vjenčanica koju je Anderson izradio za neku svjetski poznatu osobu. Izgled je zaokružila cipelama s potpisom Christiana Louboutina i Cartierovim nakitom.

​- Apsolutno je sjajila i praktički lebdjela prostorijom. Nisam je vidio da je ijednom prestala smiješiti se - rekao je prijatelj para.

Popis gostiju nalikovao je na crveni tepih dodjele Oscara. Među uzvanicima su bili Brad Pitt, Tom Hanks, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Gigi Hadid, Hugh Grant, kao i sportske legende poput Toma Bradyja i Patricka Mahomesa. Unatoč zvjezdanoj postavi, atmosfera je bila opuštena.

Nakon ceremonije, goste je u dvoranu za proslavu pozvala Taylorina majka Andrea. Unutra ih je čekala pozornica na kojoj su kasnije nastupile glazbene legende Stevie Nicks i Paul McCartney, koji je izveo klasik Beatlesa "I Want to Hold Your Hand". Gosti su mogli birati između brojnih gastronomskih stanica s raznovrsnom ponudom – od talijanskih specijaliteta poput tjestenine pripremane u kolutu parmezana, preko sushija, odrezaka, burgera i pomfrita pa sve do morskih plodova.

A, naravno, kako kaže izvor, „barovi su bili doslovno posvuda“.

Zabava je uključivala i natjecateljski duh, primjeren profesionalnom sportašu. Gosti su sudjelovali u raznim igrama, a pobjednici su osvajali listiće za tombolu na kojoj je glavna nagrada bio Chevrolet Chevelle iz 1970. godine - isti model automobila u kojem je Travis odvezao Taylor nakon njezine prve utakmice Chiefsa na kojoj ga je bodrila. U 19:22 po lokalnom vremenu, na velikim ekranima izvan arene zasvijetlio je natpis "JUST&T MARRIED", glasnogovornik para potvrdio je vijest, a Empire State Building zasvijetlio je u plavoj boji, kao mladenkino "nešto plavo".

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Za obožavatelje koji već 20 godina prate privatni život Taylor Swift, njezina veza s Travisom Kelceom postala je njezino dosad najjavnije ljubavno poglavlje. Godinama su obožavatelji o njezinim romantičnim usponima i padovima saznanja crpili iz njezinih pjesama, no s Kelceom se njihova ljubavna priča odvijala pred očima javnosti – tijekom turneje Eras Tour.

Na dodjeli nagrada iHeartRadio Music Awards u ožujku rekla je da se zbog sportaša osjeća „sretno, samouvjereno i slobodno... svaki dan“. A tijekom iznenadnog gostovanja u njegovu podcastu New Heights prošlog kolovoza (snimljenog istog dana kada ju je zaprosio), njihova je kemija bila potpuno očita.

- On je jednostavno moja najdraža osoba koju sam ikad upoznala“, rekla je prošle jeseni u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

- Činjenica da je to osoba s kojom ću se družiti svaki dan, zauvijek – upravo je to cijela poanta – kazala je tada pjevačica.

Pretvoriti Madison Square Garden u – doslovno – vrt nije bio nimalo jednostavan zadatak, smatra organizator događanja za slavne Edward Perotti. Transformaciju je opisao kao „herkulovski pothvat“, a procjenjuje da samo najam dvorane stoji oko milijun dolara dnevno. Ukupni troškovi vjenčanja, prema njegovoj procjeni, mogli bi dosegnuti između 35 i 50 milijuna dolara.