Ted iz 'Kako sam upoznao vašu majku' postao otac u 52. godini

Piše Stela Kovačević,
Foto: Screenshot

Otkrio je kako se sin rodio 'prije nekoliko mjeseci'. Nije podijelio datum, a ni ime dječaka. No otkrio je dojmove o roditeljstvu i pokazao nekoliko fotografija

Josh Radnor (51) pohvalio se na Instagramu da je postao otac i objavio nekoliko obiteljskih fotografija. Zvijezda serije 'Kako sam upoznao vašu majku' dobio je sina sa suprugom Jordanom Jacobs.

Sa suprugom se vjenčao u siječnju 2024. godine, a otkrio je kako im je prinova stigla 'prije nekoliko mjeseci'. Nije podijelio datum, a ni ime dječaka. No otkrio je dojmove o roditeljstvu.

- Evo što zasad znamo: Njegov osmijeh obasja cijelu sobu. Iznimno je pronicljiv i pažljiv. Hipnotiziran je kad mu sviram pjesme na gitari. Misli da je riječ 'baba ghanoush' urnebesno smiješna. On je potpuna divota i Jordana i ja smo presretni što je s nama - rekao je glumac koji je u seriji utjelovio Teda.

Zahvalio se i slušateljima svog podcasta, gdje je vijest prvi put spomenuo.

- Šaljem ljubav svim roditeljima novorođenčadi. Kakvo ludo, predivno, iscrpljujuće i dirljivo iskustvo. Toliko sam zahvalan - dodao je.

Na jednoj od fotki na društvenim mrežama sina drži b lizu lica, na drugoj beba odmara na njegovoj gitari, a treća je fotka supruge u bolnici s novorođenčetom.

U studenom 2024. ispričao je kako mu bračni život baš leži.

- Fantastično je. Obožavam ga. Znam da se to očekuje da kažem, ali ja ga zaista obožavam - rekao je. Dodao je kako najviše voli jutra i večeri.

- Ponekad se zbog posla ne vidimo tijekom dana, pa volim što se zajedno budimo i ponovno povezujemo na kraju dana. Uvijek si kažemo: 'Moramo si ispričati što je bilo', pa to često i radimo' - otkrio je.

Osim što je glumac, Josh je i redatelj, scenarist i glazbenik. Publika ga pamti po ulozi Teda Mosbyja u popularnoj seriji 'Kako sam upoznao vašu majku', koja se emitirala od 2005. do 2014. godine.

