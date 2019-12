Tedi nakon koncerta za Olija: 'Dali smo srce i dušu svi skupa'

Oliver je prije dvije godine htio u rodnom Splitu za svoj rođendan održati dva koncerta. No bolest ga je u tome spriječila. Subotnji koncert "Vridilo je" u Spaladium Areni nastavak je priče "Oliverovih 70". Za subotnji spektakl u Splitu tražila se karta više. 12000 duša pjevalo je Oliverove pjesme u glas. Na pozornici su se izmjenjivali Tedi Spalato, Gibonni, Stjepan Hauser, Elvis Stanić, Antonio Serrano, Oliverov prateći bend Dupini te izbor Izvor uz pratnju Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog.

- Danas mu je rođendan, on nas gleda, s nama je tu. Zaplješćimo mu i čestitajmo rođendan - rekao je Tedi Spalato kad se popeo na pozornicu. Publika je ustala na noge i počela pljeskati. Redali su se Oliverovi hitovi poput „Trag u beskraju“, „Pismo moja“, „Bez tebe“, „Molitva za Magdalenu“, „U ljubav vjere nemam“, „Cesarica“, „Galeb i ja““Vjeruj u ljubav“....

Na koncertu je bila i Torcida koja je razvila transparent "Sve bi dali da si tu".

- To je onaj transparent što je bio na Sv. Duji. Oni su uvijek tu – emotivna je bila Vesna Dragojević nakon koncerta.

- Svidio bi mu se večerašnji koncert. On je uvik htio nešto drugačije – rekla je Vesna.

Dok je davala izjave stajala je zagrljena sa Stjepanom Hauserom.

- On je bio s nama večeras. On je uvijek s nama. Utkao se u život svih nas – rekao je Hauser. Na pitanje je li mu ostao posebno u sjećanju neki Oliverov savjet dodao je:

- Ja sam ga gledao i upijao i nisam mogao vjerovati da jedan tako velik čovjek može biti tako malen. Toliko jednostavan i neopterećen. Tako da nije trebao savjet – zaključio je Hauser.

Tedi Spalato jedva je dolazio do riječi.

- Mislim da je Oliver u ovom trenutku sretan. Dali smo svoju srce i dušu, svi zajedno. Emocije su pomiješane. Od plača i tuge do sreće. On je tu negdje s nama. Možda nas čak negdje zafrkaje ovog trenutka. Bilo je emotivno I zahtjevno izaći na binu iz respekta prema njemu I glazbenicima i publici. Ovo večeras je jedno veliko ispunjenje i radost što smo mu poklonili ovo za rođendan. Njegova glazba nikad neće prestati – rekao je Spalato.

Emotivan je bio i Petar Grašo.

- Ovo je posveta jednom čovjeku koji nas je sve držao zajedno. Od glazbe do njega kakav je bio. Prekrasna noć. Moje prve slike s njim datiraju kad sam imao 3, 4 godine. Moji roditelji i on i Vesna su se družili. Upoznajem ga već tad. Bio je spreman za humor I zezanciju uvijek. Prije svega čovjek koji kad sjedne za klavir, bilo to u tri ujutro negdje kod kuće, u nekom restoranu ili Areni, dogodi se magija. Često mi je govorio budi svoj. Kad si mlađi ne razumiješ to previše, no s godinama shvaćaš – rekao je Grašo.

I Gibonniju je koncert bio strašno emotivan.

- Kad je bio na odjelu i kad je razmišljao o ovom koncertu i gostima, to je bila slamka koja ga je držala u optimizmu unatoč svim dijagnozama. Bila je želja s njegove strane i rekli smo ajmo je ispoštovati kako je on to želio. Ne sjećam se da sam izašao na pozornicu i zaboravio tekstove svojih pjesama. Mi jesmo bili prijatelji i kolege, ali ima jedna stvar koja me umiruje. Od prvog dana sam mu davao do znanja koliki respekt imam prema njemu. Bez obzira na prazninu i tugu koju osjećam bio sam sam sretan što ga je Split ispoštovao – zaključio je Gibo.

