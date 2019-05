Tena Nemet Brankov: 'Nekad nisam imala ni kune za kruh...'

Uvijek nastojim slušati vlastitu intuiciju i ‘voziti’ svoj film, govori nam Tena Nemet Brankov (25).

Foto: Instagram

Glumica ističe kako ipak nema ničega ljepšeg od konstruktivne kritike starijih i iskusnijih kolega koji je redovito savjetuju oko glume. Iako je tek prije nekoliko godina krenula “boraviti” na kazališnim daskama i televizijskim ekranima, Tena uvijek ističe kako drukčiji put od glumačkog nije mogla ni zamisliti. Zahvaljujući roditeljima, u kazalištu je prohodala, ali i odrasla.

Kći pokojnih glumaca Marine Nemet i Slavka Brankova posljednja dva mjeseca pripremala se za ulogu u predstavi “Cigla”, čija je premijera 10. svibnja u Gavelli.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Samo su dvije ženske uloge u komadu i predstavljaju sponu s vanjskim svijetom s obzirom na to da se cijeli komad uglavnom događa u jednom interijeru - objašnjava glumica, koja smatra kako je svaka uloga koju dobije zahtjevna na svoj način.

Prvu filmsku ulogu igrala je u drami “Trampolin”. Za nju je dobila Zlatnu arenu za sporednu ulogu na Pulskom filmskom festivalu 2016. Objašnjava kako joj je ta “velika” nagrada već za prvu ulogu bila stresna, no da se i ugodno iznenadila.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ipak mislim da se nisam znala nositi s tim najbolje u tom trenutku - smatra Tena, kojoj su nagrade, ističe, odlična motivacija za daljnje napredovanje.

Dok je studirala na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, Tena je smatrala da je teret za njezin napredak to što su joj roditelji glumačke legende, no kasnije je, kako objašnjava, shvatila da to nije točno.

- S vremenom sam uvidjela da bi me gluma pronašla čak i da sam rođena u građevinarskoj obitelji - izjavila je zagrebačka glumica.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Iako smatra da je odabrala pravu profesiju, priznaje da je u počecima glumačke karijere čula od mlađih kolega kako je određene uloge dobila “preko veze”.

- Teško je, puno nas je, a posla nema previše, tako da to nikad nisam nikom uzela za zlo. Bilo je perioda kad ni ja nisam imala za kruh, tako je to u našem poslu - ističe Tena.

Foto: Instagram

Loše raspoloženje “liječi” šetnjama prirodom u društvu svog psa. Glumica se nedavno našla i ulozi modela. Pozirala je za kolekciju glumačke kolegice Katarine Baban.

- Zanimljivo iskustvo, no nije mi prvi put. Katarina i ja dijelimo smisao za humor. Ona je multitalentirano i duhovito biće. Voljela bih biti ona kad narastem - objašnjava Tena, koja vitku liniju “održava” pilatesom i raznovrsnom prehranom.

Foto: Instagram

Objašnjava da na svome tijelu ne bi promijenila ništa, no ipak dodaje: “Nikad ne reci nikad”. Publiku je posebno zaintrigirala njezina veza s glumcem Rokom Sikavicom (25).

Zajedno su tri godine, a Tena otkriva kako je u životu samo i bila u vezama s glumcima te da joj to očito odgovara. Par ne razmišlja o daljnjim koracima njihova odnosa, a Tena nam je otkrila kako je brak za nju samo papir, no ipak o jednoj životnoj ulozi, kako kaže, razmišlja.

- Sve više razmišljam o majčinstvu. Ne znam kad su ljudi dovoljno zreli za obitelj, mislim da se to mora dogoditi neplanirano - smatra glumica. Rekla nam je i što je najromantičnije napravila za Roka.

Foto: Instagram

- Otišla sam u azil i dovela dva štenca kući kao iznenađenje - kaže kroz smijeh i dodaje kako je Roko ipak puno romantičniji od nje.

No kad se par posvađa, dodaje Tena, ljutnja ne traje dugo te vrlo često istodobno odustanu od svađe. Osim što voli raditi po svome, Tena pamti situaciju iz srednje škole koja najbolje opisuje koliko se vodi vlastitim izborom.

- Dobila sam opomenu i trebala sam to odnijeti kući na potpis, no nisam, nego sam umjesto majke potpisala Antuna Branka Šimića - kaže Tena.