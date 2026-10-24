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NIŽU SE ČESTITKE

Tena Nemet Brankov se udala

Piše 24sata,
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Tena Nemet Brankov se udala
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Zagreb: Predstavljanje knjige "Priče za laku noć za mlade buntovnice” | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Prije nekoliko mjeseci otkrila je da je trudna te da iščekuje djevojčicu sa svojim partnerom Fabijanom Gržinićem. Sada je objavila još lijepih vijesti

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Glumica Tena Nemet Brankov (32), poznata po ulozi inspektorice Darije Vukoje u seriji 'Sjene prošlosti', se udala za svog partnera Fabijana Gržinića (31), a lijepu vijest je objavila na svojim društvenim mrežama. Uz fotografiju s vjenčanja je kratko napisala: 'Iz rubrike vjerovali ili ne', a ispod objave redale su se čestitke. 

Prije nekoliko mjeseci doznalo se kako ona i Gržinić, bivši profesionalni košarkaš iz Pazina, a koji danas radi u event menadžmentu, očekuju prvo dijete

- Na prvu sam bila presretna. Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako, pogotovo zbog mog hormonalnog disbalansa. Nakon prvog vala sreće uslijedio je svojevrstan šok. Trebalo mi je neko vrijeme da uopće osvijestim da sam trudna. Istovremeno su se pojavili i strahovi - kako će trudnoća promijeniti moj život, hoću li moći nastaviti raditi i što me sve čeka. Prvo tromjesečje bilo je jako izazovno, fizički i emocionalno, ali sada mogu reći da se mnogi od tih strahova nisu ostvarili. I dalje radim, snimam i živim svoj život, samo s jednom prekrasnom spoznajom više, da čekamo našu djevojčicu - rekla je glumica za Gloriju. Tada je otkrila i kako već imaju spremno ime, no ono je tajna. 

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Istaknula je i kako posluša savjete i priče drugih žena, no smatra da su trudnoća i porod individualni. 

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

- Već sam u prva tri mjeseca shvatila koliko se iskustva razlikuju od žene do žene. Ono što me trenutno fascinira je koliko se toga događa s tijelom i umom. Toliko je nevjerojatno duhovitih, bizarnih i emotivnih situacija kroz koje prolazimo svakodnevno da sam pomislila kako bi od svega toga jednog dana možda mogla nastati monodrama - rekla je tada. 

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