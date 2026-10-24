Prije nekoliko mjeseci otkrila je da je trudna te da iščekuje djevojčicu sa svojim partnerom Fabijanom Gržinićem. Sada je objavila još lijepih vijesti
Tena Nemet Brankov se udala
Glumica Tena Nemet Brankov (32), poznata po ulozi inspektorice Darije Vukoje u seriji 'Sjene prošlosti', se udala za svog partnera Fabijana Gržinića (31), a lijepu vijest je objavila na svojim društvenim mrežama. Uz fotografiju s vjenčanja je kratko napisala: 'Iz rubrike vjerovali ili ne', a ispod objave redale su se čestitke.
Prije nekoliko mjeseci doznalo se kako ona i Gržinić, bivši profesionalni košarkaš iz Pazina, a koji danas radi u event menadžmentu, očekuju prvo dijete.
- Na prvu sam bila presretna. Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako, pogotovo zbog mog hormonalnog disbalansa. Nakon prvog vala sreće uslijedio je svojevrstan šok. Trebalo mi je neko vrijeme da uopće osvijestim da sam trudna. Istovremeno su se pojavili i strahovi - kako će trudnoća promijeniti moj život, hoću li moći nastaviti raditi i što me sve čeka. Prvo tromjesečje bilo je jako izazovno, fizički i emocionalno, ali sada mogu reći da se mnogi od tih strahova nisu ostvarili. I dalje radim, snimam i živim svoj život, samo s jednom prekrasnom spoznajom više, da čekamo našu djevojčicu - rekla je glumica za Gloriju. Tada je otkrila i kako već imaju spremno ime, no ono je tajna.
Istaknula je i kako posluša savjete i priče drugih žena, no smatra da su trudnoća i porod individualni.
- Već sam u prva tri mjeseca shvatila koliko se iskustva razlikuju od žene do žene. Ono što me trenutno fascinira je koliko se toga događa s tijelom i umom. Toliko je nevjerojatno duhovitih, bizarnih i emotivnih situacija kroz koje prolazimo svakodnevno da sam pomislila kako bi od svega toga jednog dana možda mogla nastati monodrama - rekla je tada.
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