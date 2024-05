Tereza Kesovija i Kalember za 24sata: 'Taj 'stručni' žiri trebalo bi ukinuti. Marka su zakinuli...'

Nije mi jasan taj žiri. Pa kako je moguće da jedan nekome ne da niti jedan bod, a neki drugi žiri tom istom izvođaču da 12 bodova? Bilo bi najbolje kad bi te 'stručne' žirije ukinuli, rekao nam je Vlado Kalember (71). Žao mu je zbog Baby Lasagne, smatra da je zaslužio pobijediti i Eurosong dovesti u Hrvatsku.

- Bio je odličan, publika je to prepoznala. Ali žiri nije. I pitam se nakon toga je li ovo natjecanje zbog najbolje pjesme ili žirija - nastavio je Vlado.

Prije nekoliko dana "proročanski" nam je i Jacques Houdek rekao da se ne smijemo prerano veseliti jer moramo računati na glasove žirija.

- Tu se sve može promijeniti. Iako se čini sigurno, u zadnji čas sve može biti drukčije - rekao nam je Houdek. Tako je i bilo.

A naš se Marko "opekao" i na hrvatskom žiriju.

- Svi bi oni trebali podnijeti ostavku. I voditelj projekta, i urednik, i svi članovi žirija. Pa on je njima bio rezerva, a sad se do zadnje sekunde borio za pobjedu. Evo, to vam je žiri - dodao je Kalember.

Da su se brojili samo glasovi iz televotinga, Hrvatska bi osvojila Eurosong. Našeg predstavnika publika je nagradila s 337 bodova, ali to mu nije bilo dovoljno da prestigne švicarskog predstavnika... Glasovi publike i žirija opet su bili u velikom nesrazmjeru. Baby Lasagna maksimalnih 12 bodova dobio je "samo" od dva žirija - srpskog i ciparskog, a publika je u čak devet država odlučila kako je Hrvatska bila najbolja.

Koliko se razlikuju glasovi publike i žirija, najbolje dočaravaju glasovi Norvežana za Hrvatsku. Njihov žiri uopće nam nije dao bodove, a narod nam je dao maksimalnih 12. Švicarska je maksimalnih 12 bodova u televotingu dobila samo od jedne države - Ukrajine. Hrvatska je od Ukrajinaca u ovoj kategoriji dobila deset bodova...

Ljutita iz istog razloga bila je i Tereza Kesovija (85).

- Ne znam uopće odakle se pojavio taj mali Švicarac, pjesma mu je nikakva. Ma nisu ni ostale puno bolje, tu je sve u ritmu, ali tu je naš Marko bio daleko najbolji. Pa i u nastupu, u njegovom se vidjelo da ima duše. Jako je lijepo prezentirao Hrvatsku ovih dana u svijetu, zaslužio je pobijediti - rekla nam je Tereza.

Švicarcu su prštale dvanaestice tijekom glasanja nacionalnih žirija, kao i Baby Lasagni od publike. No nedovoljno za pobjedu.

- Velik je nesrazmjer, pa i kod ostalih. Ovaj Francuz sigurno je zaslužio više bodova, ima dobru pjesmu. Ja sam se više pribojavala Skandinavaca, ali ispada da je Švicarac bio taj. I ne smijemo zaboraviti, Srbija nam je dala 12 bodova - kazala je Tereza.

Marko nije imao sreće ni sa žirijem za Doru, gdje je bio tek rezerva. Nije imao ni sad. Ali ako ćemo iskreno, Švicarska, kasniji pobjednik, nije od Hrvatske dobila niti boda.

U tom žiriju bili su: Srđan Sekulović Skansi (glazbeni producent, skladatelj, tekstopisac), Ivana Vrdoljak Vanna (pop pjevačica, autorica tekstova, predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2001. u Kopenhagenu u Danskoj, gdje je osvojila 10. mjesto), Dino Jelusić (rock pjevač, skladatelj, tekstopisac, pobjednik na prvom Dječjem natjecanju za pjesmu Eurovizije 2003. u Danskoj), Mihovil Šoštarić Lockroom (glazbeni producent, tekstopisac), Gina Victoria Damjanović (pjevačica, autorica tekstova), objavio je HRT. Oni pobjedniku Nemu nisu dali niti jedan bod.

- Oduvijek su igre tijekom glasanja - dodala je Tereza.