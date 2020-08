\u010cesto je znao do\u0107i na Danielove filmske premijere i bio je\u00a0ponosan na njegova gluma\u010dka ostvarenja.

<p>Otac glumca <strong>Daniela Craiga </strong>(52), <strong>Tim Craig</strong>, preminuo je u dobi od 77 godina nakon što se godinama borio s rakom jetre. Kako pišu <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8666573/Heartbreak-Daniel-Craig-father-Tim-dies-aged-77.html?ito=social-facebook-celeb&fbclid=IwAR3f00aUCfvv20kOMW35zh7TJ0mEA0c59DGiSf1RozY3hRmHNLkvoPirevY" target="_blank">britanski mediji</a>, ta vijest je slomila zvijezdu koja je igrala tajnog agenta Jamesa Bonda.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Roger Moore preminuo je 2017. godine</strong></p><p>S ocem je bilo vrlo povezan i blizak, a Tim je svojedobno rekao kako sa sinom ima odnos kakav inače imaju najbolji prijatelji. Bio je podruzetnik, a sa suprugom<strong> Kristy</strong> je živio u blizini Oswestryja u Engleskoj. </p><p>Često je znao doći na Danielove filmske premijere i bio je ponosan na njegova glumačka ostvarenja.</p><p>- Daniel ne govori o meni i ja ne pričam o njemu, ali naravno izuzetno sam ponosan na njega, on je jako dobar glumac - izjavio je Tim prije nekoliko godina.</p><p>Tim je jednom prilikom rekao kako se dobro sjeća trenutka kad je netko njegova sina pitao što će biti kad odraste, a on je bez zadrške rekao kako će biti glumac. Bilo mu je drago što je u konačnici i ostvario svoj dječački san i što je bio dovoljno uporan da ne odustane. </p><p>Film o Jamesu Bondu 'Živi i pusti umrijeti' bio je prvi kojeg je Daniel pogledao i to upravo u društvu svoga oca 1973. godine.</p><p>Danielova glasnogovornica <strong>Laura Symons</strong> potvrdila je kako Daniel ni obitelj neće davati izjave vezane uz očevu smrt. </p>