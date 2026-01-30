The Beatles su na današnji dan odsvirali svoj posljednji koncert

Zahvaljujem se svima u ime grupe i nadam se da smo prošli audiciju, rekao je John Lennon nakon koncerta 30. siječnja 1969. godine. The Beatles su na krovu zgrade u kojoj je bila njihova tvrtka Apple Corps u Londonu tog dana održali legendarni koncert, koji je ujedno bio i njihov posljednji.

Koncert kojim su ispisali povijest zabilježen je na kameri i u audio obliku te je prikazan u filmu "The Beatles: Get Back", ali i objavljen na nekoliko izdanja posljednjih desetljeća. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr odsvirali su 42-minutni set prije nego što je stigla policija te ih je upozorila da moraju stišati glazbu jer su bili preglasni.

Foto: Pixsell; Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Na koncertu je toga dana na krovu zgrade bilo svega nekoliko ljudi, no mnogi su se zaustavljali okolo kako bi ih poslušali. Do danas nije sasvim jasno čija je točno ideja bila organizirati ovakav tip koncerta, no bend je htio nastupiti uživo kako bi što bolje snimili novi materijal. Previranja u bendu tada su već bila na vrhuncu i nije bilo lako organizirati da se slavna četvorka sastane. Prema prijateljima i kolegama benda, Ringo Starr je bio odlučan u tome da se ne pojavi na koncertu, a premišljao se i George Harrison. Do posljednjeg trenutka nije bilo izvjesno da će se zajedno pojaviti na malenoj pozornici, a prema informacijama iz dokumentarca, Lennon je bio taj koji je "prelomio" odluku da krenu sa svirkom.

Policajci su se bojali kako će zaustavljanje ljudi u čitavom kvartu napraviti prometni kolaps te su htjeli da Beatlesi što prije završe koncert. Nastup je okončan pjesmom "Get Back", a ukupno su odsvirali devet kompletnih pjesama, od kojih su neke ponavljali nekoliko puta.

The Beatles su nakon ovog nastupa snimili album "Abbey Road", no koncert je označio prekretnicu čitave industrije. U rujnu iste godine, Lennon je otišao iz benda te su se Beatlesi raspali. Ipak, toga siječnja su mnogi bili uvjereni kako je nastup na krovu značio samo da se The Beatles spremaju vratiti pred publiku te da će najaviti svjetsku turneju. Nakon toga The Beatles više nikada nisu stali pred publiku u punome sastavu.