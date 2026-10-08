'The Kardashians' se vraćaju! Stigla je osma sezona realityja

Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je slavna obitelj bila na malim ekranima, a sad s prikazivanjem počinje osma sezona hit reality serije "The Kardashians". Kao i do sada, serija donosi nove životne preokrete, obiteljske napetosti i neočekivane poslovne poteze.

Nova sezona službeno je počela upravo danas, 8. listopada, na streaming platformi Hulu, a prva epizoda emitirala se točno u ponoć po istočnoameričkom vremenu, dok će se preostalih devet epizoda prikazivati svakog četvrtka sve do desetog prosinca.

Foto: instagram

Prema najavama produkcije, obitelj ulazi u potpuno novo poglavlje svog života koje donosi značajne promjene. Fokus osme sezone bit će na ljubavi, ponovnom osmišljavanju samih sebe i onome što tek slijedi. Sestre paralelno balansiraju izgradnju svojih nevjerojatnih poslovnih carstava s duboko osobnim izazovima i iscjeljivanjem starih rana.

​- Dok obitelj korača u ovu novu eru, otkrit će da ljubav, bilo da se radi o ljubavi prema sebi, obitelji ili nečem novom, može biti najmoćnije putovanje od svih - poručili su iz produkcije uoči početka prikazivanja. Očekivanja od novih epizoda iznimno su visoka, a produkcijski tim jamči puno neočekivanih obrata i iskrenih emocija.

Foto: instagram

Iako su gledatelji navikli na glamur i luksuz, ova sezona donosi i vrlo ozbiljne, prizemljene životne trenutke. Kim Kardashian otvoreno će progovoriti o svojim zdravstvenim problemima nakon što su joj liječnici dijagnosticirali ezofagitis. Ova vijest u njoj budi bolna sjećanja na oca Roberta Kardashiana, koji je preminuo od raka jednjaka, što dodaje emotivnu težinu novim epizodama i pokazuje ranjiviju stranu reality zvijezde.

Naravno, nova sezona ne bi bila potpuna bez sestrinskih razmirica i starih sukoba. Odnosi unutar obitelji ponovno su na kušnji, a u središtu pažnje je dugogodišnja napetost između Kim i Kourtney Kardashian Barker. Kourtney se u posljednje vrijeme sve više distancira od obitelji i odbija sudjelovati u nekim zajedničkim aktivnostima. Ona u novim epizodama otvoreno ističe kako su joj njezina djeca, suprug i osobna sreća daleko najveći prioriteti u životu.

Foto: Instagram

Ljubavni životi također će jako intrigirati publiku tijekom narednih deset tjedana emitiranja. Dok Khloé Kardashian nastavlja svoj život kao slobodna žena fokusirana isključivo na obitelj, Kendall Jenner morat će se suočiti s brojnim glasinama o vezi s poznatom manekenkom Carom Delevingne. Iako Kendall u najavama vrlo jasno demantira te priče, sigurno je da će gledatelji pomno pratiti svaki njezin korak i analizirati njezine interakcije. Uz njih, na ekranima ćemo redovito viđati i majku Kris te najmlađu sestru Kylie Jenner, koje čine neizostavan dio stalne postave.

*uz korištenje AI-ja

