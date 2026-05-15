OTVARA VRATA 2027.

Beatlesi dobivaju svoj muzej u Londonu: 'Poseban je osjećaj'

Piše HINA,
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Legendarna glazbena grupa dobit će svoj muzej na adresi Savile Row 3 gdje su održali svoj posljednji koncert 1969. godine. Paul McCartney je izjavio kako je to odlična ideja

Engleske glazbene legende The Beatles dobit će vlastiti muzej u Londonu koji bi trebao otvoriti svoja vrata obožavateljima 2027. u zgradi na adresi Savile Row 3 na čijem je krovu skupina održala svoj posljednji javni koncert 30. siječnja 1969. Zgrada na toj adresi bila je i sjedište Beatlesa između 1968. i 1972. Svoj posljednji album Let It Be snimili su u podrumu, gdje se nalazio studio.

Paul McCartney je za britanski BBC rekao da želi da obožavatelji grupe u Londonu imaju službenu destinaciju povezanu s Beatlesima.

- Turisti dolaze u Englesku i mogu otići u studije na Abbey Roadu, ali ne mogu ući i prometna je gužva ... Stoga mislim da je to odlična ideja - dodao je.

Paul McCARTNEY's 80th birthday.
Foto: Sven Simon/DPA

Britanska multimedijska tvrtka Apple Corps, koja je kupila zgradu u središtu Londona, planira u višekatnici stvoriti posebno iskustvo za obožavatelje Johna Lennona, Paula McCartneyja, Georgea Harrisona i Ringa Starra, temeljeno na dosad neobjavljenom arhivskom materijalu i raznim izložbama.

U KINIMA 2028. GODINE FOTO Objavili prve kadrove četiri filma o Beatlesima: Evo kako glumci izgledaju...
FOTO Objavili prve kadrove četiri filma o Beatlesima: Evo kako glumci izgledaju...

Između ostalog, muzej planira točno rekonstruirati originalni studio, a očekuje se da će posjetitelji ponovno moći doživjeti poznati koncert na krovu točno tamo gdje se održao.

Šef Apple Corpsa Tom Greene također je najavio da će se restaurirati originalna ograda na krovu iz 1969. Posljednji nastup Beatlesa ovjekovječen je u dokumentarcu Petera Jacksona "The Beatles: Get Back".

Foto: Profimedia

- Bio je uistinu poseban osjećaj vratiti se nedavno na adresu Savile Row 3 i razgledati je - rekao je Paul McCartney na web stranici Beatlesa.

- Toliko je posebnih uspomena unutar ovih zidova - a da ne spominjemo krov. Tim je osmislio neke zaista impresivne planove i jedva čekam da ih ljudi vide kada budu gotovi - dodao je.

Ringo Starr je muzej pozdravio riječima: "Vau, kao da se vraćam kući."

