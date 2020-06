Theron napala Seagala: 'S njim je teško raditi ako si žena...'

<p>Holivudska glumica <strong>Charlize Theron</strong> (45) u emisiji 'The Howard Stern Showa'' bez dlake na jeziku pričala je o glumcu <strong>Stevenu Seagalu</strong> (68). Iako je poznata kao žena koja rijetko upućuje kritiku kolegama, Theron je otkrila zašto o gore navedenoj osobi nema lijepo mišljenje. </p><p>Sve je počelo tijekom razgovora o premijeri Charlizeina novog filma o superherojima 'The Old Guard'. </p><p>- Noćima sam na internetu gledala videa svih tih boraca i, naravno, uvijek bih naišla na one čudne snimke Seagalovih 'navodnih' borbi u Japanu, kojih zapravo nije ni bilo, jer on to zapravo ni ne radi, on se ne tuče... On je samo nevjerojatno pretežak i predebeo, samo gura ljude... Ima višak kilograma i jedva se može boriti... Izgleda smiješno, samo gura ljude u lice! Sve je to namještena predstava za javnost - rekla je glumica i dodala: </p><p>- S njim je navodno jako teško raditi, pogotovo ako si žena... A s obzirom da se očito ne zna lijepo ponašati prema nama, imam pravo srati po njemu, ma neka se j**e! - dodala je Charlize.</p>