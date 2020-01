Thomas Markle otkrio neviđene fotografije kćeri: Nedostaje mi

Nije tajna da vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (38) i njezin otac, Thomas Markle (76) ne pričaju već dvije godine. Umirovljeni holivudski direktor rasvjete ne bira riječi kad je njegova kćer u pitanju pa je tako već nekoliko puta dao do znanja koliko je ljut što su ga Meghan kao i njezin suprug, princ Harry (35) isključili iz života.

Foto: Channel 5 / BEEM

To je još jednom potvrdio u 90-minutnom dokumentarcu koji se prikazivao u srijedu navečer na britanskom Kanalu 5. Thomas je u intervjuu otkrio brojne detalje iz života, ali i pokazao fotografije iz Meghaninog djetinjstva.

- Bio sam ljubomoran na princa od Walesa dok je vodio Meghan do oltara. To je trebao bit moj zadatak. Moja kćer je izgledala prekrasno. Volio bih da sam mogao biti tamo s njom. Zahvalan sam što je Charles bio uz nju, ali sam plakao. Nikako ne mogu zaboraviti taj trenutak - izjavio je Thomas koji na svadbu nije mogao doći jer je nekoliko dana prije bio otpušten iz bolnice zbog srčanog udara.

Foto: Channel 5 / BEEM

No, i da nije imao problema sa zdravljem pitanje je bi li Thomas mogao doći na svadbu. Upravo je kraljevsko vjenčanje bio jedan od razloga zbog čega je Thomas zaratio s Meghan. Svu komunikaciju prekinuli su u svibnju 2018. kada je napravio tajni plan s fotografom. Thomas je snimao svoje pripreme za vjenčanja što je bila izričita zabrana kraljevske obitelji.

Foto: Channel 5 / BEEM

Meghaninog oca posebno je zasmetalo kako se princ Harry ponio prema njemu te ga je prozvao 'osjetljivim 12-godišnjakom'.

- Rekao sam mu: 'Šteta da nisam umro jer bi se onda mogli praviti da ste tužni' i spustio sam mu slušalicu. To je bilo to - objasnio je Thomas u intervjuu, a Harry mu je pak poručio 'da si me slušao, ovo ti se ne bi dogodilo'. S obzirom na odnose sa kćeri, Thomasu se čini kako se uopće neće pomiriti s tročlanom obitelji koja je iz Velike Britanije 'pobjegla' u Kanadu.

Foto: RUBA

- Za njih ja ne postojim. Idući put kad će me vidjeti vjerojatno će me spuštati u zemlju - zaključio je Markle.

Thomas je za intervju na britanskom kanalu dobio novac, a čini se kako mu nije nikakav problem iznositi prljavo rublje kraljevske obitelji u javnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Odlazak Harryja i Meghan