NAKON ZAGREBA I SINJA

Thompson će održati koncert i u Osijeku? Spominju se 2 datuma

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon što je ovog ljeta priredio dva velika koncerta, u Zagrebu i u Sinju, Marko Perković Thompson navodno dolazi i u Osijek gdje bi navodno trebao održati dva koncerta...

Marko Perković Thompson krajem studenog stiže u Osijek, gdje bi trebao održati najmanje dva koncerta, neslužbeno doznaje portal SiB. Portal navodi kako bi se koncerti trebali održati u dvorani Gradski vrt 21. i 22. studenog 2025., ali službene potvrde oko toga još nema. 

Ovog ljeta je Thompson održao dva velika koncerta. Prvi na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja posjetilo je, navodili su organizatori, oko pola milijuna ljudi, a poseban dojam ostavili su svjetlosni show i dronovi koji su u zraku izvodili koreografije.

Drugi koncert održao je mjesec dana kasnije, 4. kolovoza, na hipodromu u Sinju uoči Velike Gospe. Za taj je koncert prema navodima organizatora, prodano 150.000 ulaznica. No, koncert nije prošao bez problema - nakon što nekoliko tisuća ljudi nije uspjelo ući u prostor hipodroma na vrijeme, koncert je kasnio više od sat vremena. 

I nakon koncerta su se mnogi našli u problemima jer su satima pokušavali automobilima izaći iz Sinja, a na cestama u gradu i okolici je nastao potpuni kolaps. 

