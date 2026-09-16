Thompson je u manje od tri sata rasprodao koncert u Stuttgartu

Marko Perković Thompson je rasprodao koncert u Porsche-Areni u Stuttgartu, koji će se održati 7. studenoga 2026. godine. Na društvenim mrežama je njegov tim objavio kako su sve ulaznice prodane nakon velikog interesa publike.

- Ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona u Porsche-Areni Stuttgart, koji će se održati 7. studenoga 2026., u potpunosti su rasprodane - poručili su.

Inače, prodaja je započela danas u 16 sati putem sustava Easy Ticket, a radi velikog broja zainteresiranih kupaca došlo je do poteškoća u radu stranice.

No sada su potvrdili da su sve ulaznice prodane te zahvalili publici na strpljenju tijekom kupnje.

- Zbog velikog broja korisnika koji su istodobno pristupali sustavu Easy Ticket, povremeno je dolazilo do njegova usporavanja. Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i povjerenju! Vidimo se u Stuttgartu! Čuvajmo jedni druge - napisali su na društvenim mrežama.