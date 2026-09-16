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NEMA ULAZNICA

Thompson je u manje od tri sata rasprodao koncert u Stuttgartu

Piše 24sata,
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Thompson je u manje od tri sata rasprodao koncert u Stuttgartu
Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Prodaja je započela danas u 16 sati putem sustava Easy Ticket, a radi velikog broja zainteresiranih kupaca došlo je do poteškoća u radu stranice.

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Marko Perković Thompson je rasprodao koncert u Porsche-Areni u Stuttgartu, koji će se održati 7. studenoga 2026. godine. Na društvenim mrežama je njegov tim objavio kako su sve ulaznice prodane nakon velikog interesa publike.

- Ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona u Porsche-Areni Stuttgart, koji će se održati 7. studenoga 2026., u potpunosti su rasprodane - poručili su.

Inače, prodaja je započela danas u 16 sati putem sustava Easy Ticket, a radi velikog broja zainteresiranih kupaca došlo je do poteškoća u radu stranice.

No sada su potvrdili da su sve ulaznice prodane te zahvalili publici na strpljenju tijekom kupnje.

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- Zbog velikog broja korisnika koji su istodobno pristupali sustavu Easy Ticket, povremeno je dolazilo do njegova usporavanja. Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i povjerenju! Vidimo se u Stuttgartu! Čuvajmo jedni druge - napisali su na društvenim mrežama.

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