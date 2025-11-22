Obavijesti

KONCERT U GRADSKOM VRTU

Thompson je u Osijeku odao počast Vukovaru: Na pozornicu stao u legendarnim 'Zengama'

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Marko Perković Thompson započeo je svoju dvoransku turneju rasprodanim koncertom u osječkoj dvorani Gradski vrt. Pred oko 5000 oduševljenih obožavatelja izveo je svoje najveće hitove

Jedan detalj s pozornice poslao je posebno snažnu poruku – Thompson je na nogama nosio legendarne žute čizme 'Zenge', obuću koja je postala simbolom obrane Vukovara i hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Uz to, imao je i majicu s otisnutim zatvorskim brojem otmičara aviona Zvonka Bušića, 03941158.

Ovim činom pjevač je odao počast herojima Vukovara i svim poginulim braniteljima, povezujući svoju glazbu s jednim od najsnažnijih simbola otpora iz 1991. godine. Njegov izlazak na pozornicu u 'Zengama' bio je tihi, ali moćan podsjetnik na temelje moderne hrvatske države i žrtvu koja je u njih utkana.

Dvorana Gradski vrt bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a publika je uglas pjevala hitove poput "Ustani iz sjene" i "Neka nitko ne dira u moj mali dio svemira", stvarajući snažnu i emotivnu atmosferu.

'Zenge' – čizme stvorene za izvoz, a proslavljene u ratu

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Malo je poznato da ove kultne čizme, koje proizvodi vukovarska tvornica Borovo, nisu izvorno bile namijenjene hrvatskim vojnicima. Proizvodnja je započela još 1985. godine prema narudžbi američke tvrtke Royce Shoes. Međutim, početak Domovinskog rata 1991. godine i brutalna agresija na Hrvatsku zaustavili su isporuku, a tisuće pari čizama ostale su u skladištima vukovarske tvornice.

U jeku najžešćih napada na Vukovar, u jesen i zimu 1991., branitelji grada suočavali su se s nedostatkom adekvatne opreme. Tada su im, u teškim i hladnim uvjetima na prvoj crti bojišnice, podijeljene upravo ove izdržljive, vodootporne kožne čizme. Budući da su ih nosili pripadnici Zbora narodne garde (ZNG), prvih brigada nove hrvatske vojske, obuća je ubrzo dobila danas svima poznati nadimak – 'Zenge'.

Zbog velike potražnje iz Njemačke, Kanade, Australije i SAD-a, Borovo je pokrenulo nove, ograničene serije ovih čizama. Današnji modeli često na sebi nose i utisnut simbol vukovarskog vodotornja, trajno povezujući ovu obuću s gradom u kojem je nastala i kojeg je branila.

