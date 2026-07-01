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Thompson u Zaprešiću: Policija objavila koje će ceste zatvoriti, gdje parkirati i kako doći...

Piše 24sata,
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Thompson u Zaprešiću: Policija objavila koje će ceste zatvoriti, gdje parkirati i kako doći...
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Foto: Pixsell//
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Zbog najavljenih vremenskih uvjeta početak koncerta pomaknut je s 20 na 21 sat, a organizatori i gradske službe predstavili su plan regulacije prometa kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih posjetitelja

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Uoči rasprodanog koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u subotu, 4. srpnja, na Inkerovu stadionu 'Ivan Laljak Ivić' u Zaprešiću, održana je konferencija za medije na kojoj su organizatori, policija i predstavnici Grada predstavili plan prometne regulacije i organizacije dolaska za 25.753 posjetitelja, koliko iznosi službeni broj prodanih ulaznica. Glavna poruka organizatora jest da je uži centar Zaprešića potpuno zatvoren za automobile posjetitelja. Svi koji dolaze na koncert obavezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je osiguran besplatan prijevoz do stadiona, piše zfm.hr.

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- Izuzetno smo sretni što u okolici imamo Westgate, s kojim smo potpisali ugovor vezano za prihvat automobila. Riječ je o ogromnoj parking površini na koju može stati oko sedam tisuća vozila. Sam parking je blizu stadiona, u pješačkoj zoni udaljenoj nekih trideset minuta hoda, no mi smo kao organizatori osigurali i shuttle autobuse koji će neprestano kružiti između stadiona i Westgatea - rekao je Mirko Gudelj

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Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću VIDEO
Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Video: 24sata/Marko Prpić/PIXSELL

Svi posjetitelji, uključujući i one koji su planirali parkirati kod rodbine ili prijatelja u Zaprešiću, usmjeravat će se na parkiralište Westgatea. Za one koji se ipak odluče pješačiti od Westgatea do stadiona, kao i na još nekoliko lokacija u gradu, bit će postavljeni punktovi s pitkom vodom kod hidranata.

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Voditelj Službe prometne policije PU zagrebačke, Krešimir Mišić, istaknuo je da će policija, u suradnji s redarima, strogo kontrolirati ulaze u grad.

- Policijski službenici će se maksimalno obzirno, kulturno i profesionalno ponašati prema posjetiteljima koji dolaze na koncert, a kojima je organizator predvidio adekvatno mjesto za parkiranje i omogućio dolazak organiziranim javnim prijevozom. Policajci će, uz redare i zaštitare organizatora, biti raspoređeni na pozicijama unutar Zaprešića i usmjeravat vozila prema parkiralištu Westgatea. Molimo građane i posjetitelje da uvažavaju ove upute - rekao je Mišić.

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Regulacija prometa odvijat će se u dvije faze, a zamjenik gradonačelnika Zaprešića, Željko Barun, napomenuo je da će građani Zaprešića uz predočenje dokumenta imaju nesmetan prolaz. Zatvaranje uže zone započinje već u petak navečer u ulicama Pavla Lončara, Mokrička, Matije Gosparića, Bana Josipa Jelačića i Industrijska ulica. Prolaz je kroz taj dio dopušten samo stanarima, interventnim vozilima, komunalnim službama i javnom prijevozu.

Na sam dan koncerta, u subotu, promet će se regulirati kroz pet cjelina izvan Zaprešića. U Jarku će se svi koji nisu građani Zaprešića preusmjeravati na cestu D1, odnosno Staru zagorsku. Oni koji idu prema Brdovcu preusmjeravat će se s Avenije hrvatskih branitelja na južnu obilaznicu, pri čemu kamioni idu na Müller, a osobna vozila kroz Obrubić.

Promet prema Pojatnome ići će ulicama Bana Jelačića, Kalamirova, Tadijanovića te Ulicom Zelengaj prema cesti D225 u smjeru Harmice. Policija će također na Velikom Vrhu, na ulazu iz smjera Pojatna, preusmjeravati sva vozila koja nemaju hitnu potrebu ulaska u grad prema Pušći ili natrag na cestu D1.

Foto: Facebook/Marko Perković Thompson

- Od večernjih sati u petak, sukladno procjeni Ministarstva unutarnjih poslova, preusmjerava se promet u užem dijelu grada. Napomena je da ovo vrijedi za sve osim za građane Grada Zaprešića, koji normalno žive i kreću se u svom gradu, te im hvala na razumijevanju. Privremena regulacija prometa uspostavlja se za sve osim za stanare, interventna vozila, komunalne i žurne službe te vozila javnog prijevoza - rekao je Željko Barun.

Do 15 sati ZET-ove linije voze redovno, a nakon 15 sati autobusni terminal u Ulici Ante Starčevića zatvara se za sva vozila osim za autobuse. Linije koje kreću iz Ulice Zelengaj vozit će skraćeno do terminala, gdje će putnici presjedati na linije prema Zagrebu.

Nakon završetka koncerta, zbog velikog broja pješaka, osigurani su pojačani polasci autobusa i vlakova. ZET-ovi autobusi prema Črnomercu kreću s terminala u Starčevićevoj i idu direktno na južnu obilaznicu kako bi zaobišli gužvu u gradu. Važna je napomena da će im prvo stajalište biti Željeznička postaja Zaprešić, nakon čega voze redovnom trasom na svim stajalištima do Zagreba.

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatske željeznice također uvode izvanredne linije s kolodvora Zaprešić i Savska prema Zagrebu, a očekivani polasci vlakova su u 1 sat, 1 i 30 te 2 i 30. Mislilo se i na lokalno stanovništvo, pa su za okolna naselja osigurane izvanredne autobusne linije u smjeru Kupljenova i Hruševca s polascima u 00 i 30 te 1 i 20.

- Budući da se nakon koncerta očekuje veliki protok pješaka kroz Zaprešić, osigurani su pojačani polasci prema Črnomercu. Autobusi će iz Starčevićeve ulice ići direktno na južnu obilaznicu i neće prolaziti kroz grad. Prvo stajalište bit će im Željeznička postaja Zaprešić, a odatle će stajati na svakom redovnom stajalištu. Također, Grad je mislio i o svojim naseljima pa smo organizirali autobusni prijevoz u smjeru Kupljenova i Hruševca. Hvala građanima na razumijevanju i molim ih da koriste javni gradski prijevoz - zaključio je zamjenik gradonačelnika.

Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Pripreme za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

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