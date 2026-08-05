Thompsonova nećakinja jednim detaljem je privukla pozornost

Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, ovoga puta nije propustila priliku da podrži strica na njegovom koncertu, a putem Instagrama pokazala je djelić atmosfere sa stadiona Šubićevac.

Foto: screenshoot/Instagram

Lejdi je za tu prigodu odjenula maslinastozelenu majicu posvećenu 31. obljetnici vojno-redarstvene operacije Oluja, dok je kosu isplela u dvije pletenice ukrašene crvenim, bijelim i plavim vrpcama.

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- Nemojte brinuti, nisam više u Italiji! - napisala je Lejdi na fotografiju, a time je aludirala na njeno nedavno putovanje na Capri zbog kojega nije mogla biti na stričevom koncertu u Zaprešiću.

Foto: screenshoot/Instagram

Ovo nije prvi put da Lejdi podržava svog strica na velikim koncertima. Prošle godine bila je među publikom na spektaklu u Sinju i Varaždinu, te na zagrebačkom Hipodromu, odakle je također dijelila emotivne trenutke na svojim društvenim mrežama.