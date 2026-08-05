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BILA U ŠIBENIKU

Thompsonova nećakinja jednim detaljem je privukla pozornost

Piše Maša Mai Čigir,
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Thompsonova nećakinja jednim detaljem je privukla pozornost
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Foto: screenshoot/Instagram
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Thompsonova nećakinja odabirom posebne frizure privukla je pažnju na stričevom koncertu u Šibeniku

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Lejdi Perković Jarnec, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, ovoga puta nije propustila priliku da podrži strica na njegovom koncertu, a putem Instagrama pokazala je djelić atmosfere sa stadiona Šubićevac. 

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Foto: screenshoot/Instagram

Lejdi je za tu prigodu odjenula maslinastozelenu majicu posvećenu 31. obljetnici vojno-redarstvene operacije Oluja, dok je kosu isplela u dvije pletenice ukrašene crvenim, bijelim i plavim vrpcama. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Thompsonov koncert u Šibeniku 

Šibenik: Koncert Marka Perkovića Thomsona na Šibenskom Šubićevcu Šibenik: Koncert Marka Perkovića Thomsona na Šibenskom Šubićevcu Šibenik: Koncert Marka Perkovića Thomsona na Šibenskom Šubićevcu
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Foto: Zvonimir Barisin

- Nemojte brinuti, nisam više u Italiji! - napisala je Lejdi na fotografiju, a time je aludirala na njeno nedavno putovanje na Capri zbog kojega nije mogla biti na stričevom koncertu u Zaprešiću. 

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Foto: screenshoot/Instagram
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Ovo nije prvi put da Lejdi podržava svog strica na velikim koncertima. Prošle godine bila je među publikom na spektaklu u Sinju i Varaždinu, te na zagrebačkom Hipodromu, odakle je također dijelila emotivne trenutke na svojim društvenim mrežama.

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