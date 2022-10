Tihana Harapin oglasila se o suprugu Saši koji je u bolnici

Hvala vam, napisala je modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (71). Oglasila se kratko vezano uz supruga Sašu Zalepugina (91), koji je nedavno završio u bolnici zbog moždanog udara.

Foto: Privatni album

- Rebro - doktori znaju i rade svoj posao, ali sestre su hodajući anđeli - rekla je. Saša je u induciranoj komi, a Tihana je ovih dana rekla kako vjeruje da će se njezin suprug oporaviti.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

- Ja mu svakog dana sve pričam, svaki detalj i imam osjećaj kao da me čuje. Ja vjerujem u njegov oporavak, jer on je veliki borac, čovjek koji neće otići, koji me neće ostaviti samu - otkrila je Tihana za Jutarnji list.

Legendarni TV voditelj i urednik je 16. listopada doživio moždani udar te je zbog toga stavljen u induciranu komu. Tihana je prije tog nesretnog trenutka na svojim društvenim mrežama otkrila kako on zapravo vodi jedan vrlo aktivan život.

Foto: Privatni album

- Moj Saša sa 91. pliva, vozi, kuha, surfa internetom - znam neke koji već s 25 godina kukaju kako im je teško, a nisu bolesni - on je i moja inspiracija - napisala je.

