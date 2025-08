'TikTok renesansa': Evo kako su stare pjesme opet postale hitovi

Tko bi rekao da anonimni kradljivac televizora može udvostručiti prodaju hita Jacka Johnsona iz 2009. godine? Upravo se to dogodilo kada je TikToker, oplakujući svoju neobičnu kupnju uz Johnsonovu pjesmu "Upside Down", pokrenuo lavinu koja je rezultirala milijunima novih slušanja.

Ovaj bizaran, ali nimalo usamljen slučaj, savršeno ilustrira moć TikToka – platforme koja je iz temelja promijenila pravila glazbene industrije, pretvarajući se u moćan stroj za oživljavanje zaboravljenih klasika i lansiranje potpuno novih zvijezda.

Na top ljestvicama zbog TikToka

Najpoznatiji primjer TikTok renesanse svakako je pjesma "Dreams" grupe Fleetwood Mac iz 1977. godine. Nakon što je Nathan Apodaca snimio viralan video u kojem opušteno klizi na skateboardu, pije sok od brusnice i pjevuši stihove, pjesma se nakon više od 40 godina vratila na vrhove svjetskih top ljestvica. Slučaj nije izoliran.

Hit "Smalltown Boy" grupe Bronski Beat iz 1984. postao je podloga za trend u kojem su mladi tražili od roditelja da plešu kao u osamdesetima, dok je "Forever Young" Alphavillea pratio popularni izazov s bocom vode.

Platforma je postala pravo blago za stare kataloge. Prema podacima koje je objavio The Guardian, broj starih pjesama (starijih od pet godina) na britanskim TikTok ljestvicama dosegao je novi vrhunac, čineći gotovo 40% od 50 najpopularnijih pjesama.

Od Redboneovog hita "Come and Get Your Love" (1974.) do B-strane indie benda Pavement "Harness Your Hopes" (1999.), TikTok je dokazao da za dobru pjesmu nikad nije kasno.

Recept za viralni hit

Put od zaborava do viralne slave na TikToku slijedi iznenađujuće predvidljiv obrazac. Sve počinje kada pjesma, često sasvim slučajno, dobije na popularnosti unutar jedne niše. Ubrzo je preuzimaju utjecajni kreatori s milijunima pratitelja, TikTok je istakne na svojoj stranici "zvukova", a na kraju se u trend uključe i sami originalni izvođači.

Tako su članovi Fleetwood Maca, Stevie Nicks i Mick Fleetwood, otvorili vlastite TikTok profile, što je oduševilo glazbeni tim aplikacije jer pretvara glazbenike u aktivne kreatore sadržaja.

Poseban fenomen su takozvane "sped-up" verzije, gdje se stari hitovi ubrzavaju i dobivaju novi, energičniji zvuk savršen za kratke video formate. Pjesme poput "Say It Right" Nelly Furtado, "A Thousand Miles" Vanesse Carlton ili "Summertime Sadness" Lane Del Rey dobile su potpuno novi život, a mlađe generacije upoznale su ih kroz ove "nightcore" remikseve.

Ova praksa postala je toliko popularna da i same izdavačke kuće sada službeno objavljuju ubrzane verzije svojih kataloških hitova.

Lansiranje novih karijera

Osim što funkcionira kao glazbeni arhiv, TikTok je i najmoćnija platforma za otkrivanje novih talenata. Priča Taija Verdesa to najbolje potvrđuje. Dok je radio u trgovini mobilnih operatera, Verdes je snimao pjesme u autu i objavljivao ih na TikToku. Njegov singl "Stuck In The Middle" postao je viralan, a uskoro su ga na pauzama za ručak zvali predsjednici diskografskih kuća. Danas ima ugovor, album i rasprodane turneje.

Sličan put imala je i pjevačica GAYLE s hitom "ABCDEFU". Pjesma je mjesecima bila relativno neprimijećena dok je nije otkrila zajednica korisnika koji komuniciraju znakovnim jezikom. Njihovi videozapisi pokrenuli su globalni fenomen, a pjesma je provela 11 tjedana na vrhu Billboardove globalne ljestvice.

Kako ističu analitičari iz NPR-a, TikTok korisnici nisu pasivni slušatelji. Oni stvaraju vlastiti sadržaj, sudjeluju u trendovima, kupuju albume i promotivne materijale, čineći bazu obožavatelja koja je znatno angažiranija od prosječne publike.

'Dobra pjesma je dobra pjesma'

Stručnjaci tvrde da je platforma "demokratizirala glazbu" stvorivši ravnopravne uvjete gdje nove i stare pjesme imaju jednaku šansu za uspjeh. Dr. Holly Tessler s Liverpoolskog sveučilišta dodaje kako mlađi fanovi ne vide razliku između Beatlesa i Taylor Swift; za njih je to sve suvremena glazba. "Dobra pjesma je dobra pjesma", zaključuje ona.