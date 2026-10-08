Timovi 'Asia Expressa' vratili se u školske klupe, ali morali su kuhali na ulicama Laosa

Nastavlja se 'Asia Express', večeras od 21.15 sati na RTL-u, a novi dan u Laosu donosi puno jurnjave, malo intelektualnog napora, ali i veliko veselje.

Pred timovima je utrka za imunitet u koju mogu krenuti samo tri para koja su u posljednjem zadatku na cilj stigla najbrže. No neće sve ići glatko – pogrešan smjer, kalkulacije, odbijanje prijevoza i pogrešne procjene neke će skupo koštati i znatno usporiti.

Foto: RTL

Tri najbrža tima, uz to što idu u utrku za imunitet, automatski će dobiti i osiguran smještaj te večeru, dok će preostali timovi sami morati potražiti prenoćište, što će se opet pokazati kao vrlo težak izazov jer u Laosu lokalci puno teže otvaraju vrata svog doma potpunim strancima pa će jedan tim urgirati izravno kod mjesnog načelnika!

I dok u nekim timovima vlada blagostanje, u nekima su tenzija vrlo visoke, a svađe sve češće.

„Bolje da ne komuniciramo prvih 30 minuta kad se probudimo jer inače bismo si svašta rekle“; poručit će.

Foto: RTL

Timove čeka i povratak u školske klupe, gdje će zajedno s djecom učiti laoske brojeve, koji će im itekako dobro doći za sljedeći zadatak. Uz to, na restoranskim štandovima na autobusnom kolodvoru morat će pripremati meso jer jednu posebnu grupu ljudi treba pošteno nahraniti.

Kako se Borna snašla s kaznenim boksačkim rukavicama, tko je osigurao smještaj iz snova i tko je uspio osvojiti imunitet, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa' večeras od 21.15 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.