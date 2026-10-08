Obavijesti

Show

Komentari 0
ZAHUKTAVA SE

Timovi 'Asia Expressa' vratili se u školske klupe, ali morali su kuhali na ulicama Laosa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Timovi 'Asia Expressa' vratili se u školske klupe, ali morali su kuhali na ulicama Laosa
6
Foto: RTL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pred timovima je utrka za imunitet u koju mogu krenuti samo tri para koja su u posljednjem zadatku na cilj stigla najbrže. Nova epizodu 'Asia Expressa' gledajte večeras od 21.15 sati na RTL-u

Admiral

Nastavlja se 'Asia Express', večeras od 21.15 sati na RTL-u, a novi dan u Laosu donosi puno jurnjave, malo intelektualnog napora, ali i veliko veselje.

Pred timovima je utrka za imunitet u koju mogu krenuti samo tri para koja su u posljednjem zadatku na cilj stigla najbrže. No neće sve ići glatko – pogrešan smjer, kalkulacije, odbijanje prijevoza i pogrešne procjene neke će skupo koštati i znatno usporiti.

Foto: RTL

Tri najbrža tima, uz to što idu u utrku za imunitet, automatski će dobiti i osiguran smještaj te večeru, dok će preostali timovi sami morati potražiti prenoćište, što će se opet pokazati kao vrlo težak izazov jer u Laosu lokalci puno teže otvaraju vrata svog doma potpunim strancima pa će jedan tim urgirati izravno kod mjesnog načelnika!

I dok u nekim timovima vlada blagostanje, u nekima su tenzija vrlo visoke, a svađe sve češće.

„Bolje da ne komuniciramo prvih 30 minuta kad se probudimo jer inače bismo si svašta rekle“; poručit će.

Foto: RTL

Timove čeka i povratak u školske klupe, gdje će zajedno s djecom učiti laoske brojeve, koji će im itekako dobro doći za sljedeći zadatak. Uz to, na restoranskim štandovima na autobusnom kolodvoru morat će pripremati meso jer jednu posebnu grupu ljudi treba pošteno nahraniti.

Kako se Borna snašla s kaznenim boksačkim rukavicama, tko je osigurao smještaj iz snova i tko je uspio osvojiti imunitet, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa' večeras od 21.15 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

DRAMATIČNO U LAOSU Sukobi u Asia Expressu: 'Nećeš ti sa mnom tako razgovarati!'
Sukobi u Asia Expressu: 'Nećeš ti sa mnom tako razgovarati!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavodljiva Laura Gnjatović pokazala je grudnjak u šetnji sa zaručnikom Filipom Vujičićem
PLIJENILA POGLEDE

FOTO Zavodljiva Laura Gnjatović pokazala je grudnjak u šetnji sa zaručnikom Filipom Vujičićem

Bivša Miss Universe Hrvatske iskoristila je sunčan dan za šetnju Dubrovnikom, a društvo joj je radio zaručnik Filip Vujičić. Dan su proveli u centru. Ručali su i ispijali kave, a potom se maknuli od gužve i otišli prema moru. Ipak, najviše pažnje privukao je njezin dnevni outfit
Severina posvetila emotivnu objavu mami: 'Nisam mogla izbaciti ni jednu jer...'
OBITELJSKO DRUŽENJE

Severina posvetila emotivnu objavu mami: 'Nisam mogla izbaciti ni jednu jer...'

Pjevačica je na svom Instagram profilu objavila niz obiteljskih fotografija na kojima se nalazi u zagrljaju mame Ane
U 62. godini preminuo Robert Pilepić, skladatelj i autor brojnih domaćih hitova
TUŽNA VIJEST

U 62. godini preminuo Robert Pilepić, skladatelj i autor brojnih domaćih hitova

Tijekom osamdesetih bio je bubnjar u sastavima Grafiti i Vamp, za koje je također skladao i pisao tekstove. S bendom Vamp nastupao je uz brojne slavne izvođače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026