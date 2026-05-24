Tina Turner preminula je prije tri godine: Život ju nije mazio, s bivšim mužem prošla je pakao

Prošle su tri godine otkako je glazbena scena ostala bez jedne od svojih najvećih ikona. Tina Turner, neosporna "kraljica rock 'n' rolla", preminula je 24. svibnja 2023. u 83. godini u svom domu u Švicarskoj. Njezin odlazak označio je kraj jedne ere, no njezina priča o nevjerojatnoj otpornosti, sirovoj energiji i trijumfu nad nezamislivim nedaćama ostaje vječna inspiracija. Od polja pamuka u Tennesseeju do najvećih svjetskih stadiona, život Anne Mae Bullock bio je sve samo ne običan.

Rođena 26. studenog 1939. u ruralnoj zajednici Nutbush, Tennessee, Anna Mae Bullock odrastala je u skromnim uvjetima, berući pamuk sa svojom obitelji. Njezin talent za pjevanje prvo je primijećen u crkvenom zboru, no prava prekretnica dogodila se nakon preseljenja u St. Louis. Tamo je kao tinejdžerica uronila u vibrantnu R&B scenu i jedne večeri u Clubu Manhattan upoznala Ikea Turnera, karizmatičnog vođu benda Kings of Rhythm. Impresioniran njezinim moćnim glasom, Ike ju je ubrzo učinio glavnom pjevačicom. Promijenio joj je ime u Tina Turner i, kao mjeru zaštite, zaštitio ga kao zaštitni znak, s idejom da je može zamijeniti drugom "Tinom" ako ga ikad odluči napustiti. Tako je rođen duo Ike & Tina Turner Revue, koji je ubrzo postao poznat po svojim eksplozivnim nastupima uživo. Nizali su hitove poput "A Fool in Love", "River Deep – Mountain High" i kultne obrade pjesme "Proud Mary", koja je postala njihov zaštitni znak.

Iza sjaja reflektora: Godine pakla i bijeg u slobodu

Dok je na pozornici prštala energijom, Tinin privatni život bio je noćna mora. Njezin brak s Ikeom, sklopljen 1962. godine, bio je obilježen brutalnim fizičkim i psihičkim zlostavljanjem. Ikeova ovisnost o kokainu samo je pojačavala njegovu nasilnu prirodu. U svojoj autobiografiji "Ja, Tina", Turner je otkrila stravične detalje, opisujući kako joj je prolijevao vruću kavu po licu, slomio čeljust i koristio nos kao vreću za udaranje. Zlostavljanje je bilo toliko neizdrživo da je 1968. godine pokušala samoubojstvo predoziranjem tabletama. Prekretnica se dogodila 1. srpnja 1976. u Dallasu.

Nakon još jedne žestoke svađe, dok je Ike spavao, Tina je pobjegla iz hotelske sobe s tek 36 centi i kreditnom karticom u džepu, pretrčavši autocestu do obližnjeg motela. Dvije godine kasnije, razvod je finaliziran. Tina se odrekla svega - novca, nekretnina i prava na pjesme. Inzistirala je na samo jednoj stvari: da zadrži svoje umjetničko ime.

Nezaustavljivi povratak i osvajanje svijeta

Početak solo karijere bio je težak. Kako bi otplatila dugove nastale otkazivanjem turneja, nastupala je u malim klubovima i kabaretima. No, njezina upornost se isplatila. Početkom osamdesetih potpisala je za Capitol Records i 1984. godine, u 44. godini života, objavila album "Private Dancer". Bio je to jedan od najspektakularnijih povrataka u povijesti glazbe. Album je prodan u više od deset milijuna primjeraka, a singl "What's Love Got to Do with It" postao je njezin prvi i jedini broj jedan hit u Americi, donijevši joj Grammy za ploču godine. Osamdesete su bile njezino desetljeće. Nizala je hitove poput "The Best" i "We Don't Need Another Hero", glumila uz Mela Gibsona u filmu "Pobješnjeli Max 3: Gromova kupola" i rušila rekorde na turnejama. Njezin koncert na stadionu Maracana u Rio de Janeiru 1988. godine ušao je u Guinnessovu knjigu rekorda, okupivši tada najveću plaćenu publiku za solo izvođača od 180.000 ljudi.

Nakon turbulentnog braka, Tina je ponovno pronašla ljubav. Godine 1986. na aerodromu u Njemačkoj upoznala je njemačkog glazbenog direktora Erwina Bacha. Bio je to, kako je sama opisala, "ljubav na prvi pogled". Unatoč razlici od 16 godina, njihova je veza procvjetala. Zajedno su proveli gotovo tri desetljeća prije nego što su se vjenčali 2013. godine na svom imanju na obali Ciriškog jezera. Iste godine, Tina je postala švicarska državljanka, odrekavši se američkog putovnice kako bi u miru provela ostatak života. Njihova ljubav bila je na najvećoj kušnji kada se suočila s teškim zdravstvenim problemima.

Samo tri tjedna nakon vjenčanja doživjela je moždani udar, a 2016. dijagnosticiran joj je rak crijeva. Liječenje je dovelo do zatajenja bubrega, a Erwin joj je 2017. spasio život doniravši joj svoj bubreg. Život je nije štedio ni na drugim poljima; nadživjela je oba biološka sina. Craig je preminuo 2018., a Ronnie krajem 2022. godine.

Tina Turner nije bila samo pjevačica; bila je kulturni fenomen i simbol snage. Njezin utjecaj prešao je granice glazbe. Dva puta je primljena u Rock and Roll Hall of Fame - s Ikeom 1991. i kao solo izvođačica 2021. godine. Osvojila je 12 nagrada Grammy, uključujući i onu za životno djelo. Snagu za preživljavanje pronašla je u budizmu, kojem se okrenula sedamdesetih godina. Njezina priča o preobrazbi iz žrtve u globalnu superzvijezdu, o ženi

*uz korištenje AI-ja