TJERALI GA MOLITVOM Marilyn Manson razgalio je Zagreb uz lampice. Imao i poseban uvjet

Zaaagreb! Jebeno vas volim! Lijepo se vratiti u Hrvatsku, tim se riječima kontroverzni američki rocker Marilyn Manson (57) u četvrtak navečer obratio razgaljenoj publici u zagrebačkoj Areni. Dočekali su ga euforično čim se spustio zastor na bini iza kojeg se pojavio uz žestok zvuk i vizualne efekte. Nije zakasnio ni minute. U 21 sat večer je otvorio s pjesmom "Nod If You Understand". Povratak Mansona u Hrvatsku nakon više od 20 godina bio je sve samo ne običan koncert. Nastup održan u sklopu turneje "One Assassination Under God" privukao je tisuće obožavatelja, no istovremeno je ogolio i sve kontraste koji prate njegovu karijeru. Dok je unutar dvorane grmjela industrial rock mašinerija, izvan nje su odjekivale molitve i negodovanja. Dvojica muškaraca ispred Arene dijelili su letke na kojima je pisalo "Molitvom i postom za duhovni preporod hrvatskog naroda", a trećeg, koji je govorio propovijedi uz zvučnik, posjetila je i policija.





Okružen svojim bendom, u kojem su se isticali gitaristi Matthew Montgomery i Nick Annis te basist Tim Skold, Manson je od prve sekunde "isporučio" energiju po koju je publika došla. Zvuk je bio moćan i sirov, a Marilyn, iako vizualno suzdržaniji nego u danima najveće slave, i dalje je suvereno vladao pozornicom. Čak nas je u jednom trenutku molio da izvadimo mobitele i upalimo lampice. Bila je to atmosfera za pjesmu "Great Big White World". Presvlačio se nekoliko puta, a sve su bile kombinacije glam rocka i goth estetike. Njegov vokal oscilirao je između kontroliranog šapata i prodornih krikova.

ARHIVA: Koncert Marilyn Mansona u Pulskoj areni 2005. godine | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Poseban uvjet... ne želi se fotkati ili?

Ono što je mnogima upalo u oči bio je produkcijski minimalizam. U dvorani nije bilo velikih video zidova koji bi publici u udaljenijim dijelovima Arene približili događanja na pozornici. Ova odluka, neuobičajena za koncerte ovakvog kalibra, ostavila je dojam da je sve namjerno fokusirano isključivo na glazbu i izravnu, nefiltriranu scensku prisutnost. Istovremeno, pojavila se informacija da većina fotografa nije uspjela dobiti akreditacije za snimanje koncerta. Ovakvi potezi neizbježno su potaknuli pitanja je li riječ o svjesnom potezu kojim se želi zadržati stroga kontrola nad vizualnim identitetom turneje i slikama koje odlaze u javnost, ili je posrijedi jednostavno produkcijska odluka usmjerena na siroviji i intimniji doživljaj.

Foto: Raul Caro/EPA

Set lista je predstavljala inteligentan presjek karijere, vješto balansirajući između provjerenih koncertnih favorita i materijala s aktualnog ciklusa albuma "One Assassination Under God". Zagrebačka publika dobila je priliku čuti kako uživo zvuči novi singl "Exit Wound", pjesma koja najavljuje drugi dio albuma čiji se izlazak tek očekuje. Naravno, okosnicu nastupa činili su klasici. Pjesme poput "Disposable Teens", "The Dope Show", "mOBSCENE" i "This Is the New Shit" izazvale su euforiju. Posebno su se istaknule mračnije i atmosferičnije izvedbe "Angel with the Scabbed Wings" i "Tourniquet". Središnji dio koncerta donio je prepoznatljive obrade, "Sweet Dreams (Are Made of This)" grupe Eurythmics i "Personal Jesus" Depeche Modea, koje su odavno postale neizostavan dio Mansonova repertoara. Vrhunac je, očekivano, stigao s himnom "The Beautiful People". Koncert je završio nakon sat i 20 minuta, a predgrupa je bila australsko-američki duo VOWWS.

Zagreb: Atmosfera oko Arene uoči koncerta Marilyna Mansona | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na štandu su službene majice s turneje koštale 50 eura. Hudice su bile po 100 eura, šilterice 35 eura, patchevi 15 eura, a marame po 25 eura. Fanovi su kupovali, a neki su i negodovali da je skupo.

Manson se na koncertu često obraćao publici. Između pjesama "Diary of a Dope Fiend" i "The Dope Show" spomenuo je drogu.

- Ne volim drogu, ali droga voli mene. Imate sreću što sam ja vaša droga! - rekao je publici. Koncert je završio mirno i bez incidenata, a publika je stajala još neko vrijeme u nadi da će se pojaviti na bini i zapjevati još koji hit. Mansonova iduća stanica je Poljska...