Zbog svjetske pandemije, ove godine kasni dodjela najprestižnije Hollywoodske nagrade - Oscara. Tko ima šansu osvojiti ove godine ove prestižnu hollywoodsku nagradu? Provjerite nominacije i predviđanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najbolji film:

Teško se kladiti protiv pobjednika Zlatnog globusa i BAFTA-e. Ipak, '1917' i 'La La Land' osvojili su upravo te nagrade, a potom izgubili od 'Parazita' i 'Mjesečine'. Na kraju ove godine najviše se pričalo o 'Nomadlandu' i jedan je od jačih kandidata koje smo vidjeli u posljednjih 20 godina.

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Najbolji redatelj:

Najbolji film i najbolji redatelj ne idu nužno ruku pod ruku, ali kad je pobjednik film Nomadland, Chloé Zhao ima prilično veliku šansu osvojiti Oscar za svoj rad. Ako pobijedi, postat će tek druga redateljica u povijesti koja je osvojila Oscara (nakon Kathryn Bigelow 2010.) i prva Azijatkinja.

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Glavna ženska uloga:

U ovoj kategoriji, bilo koja od pet nominiranih glumica bi mogla osvojiti kipić. Ipak, čak i s drugačijom pobjednicom na svakoj dodjeli televizijskih nagrada, neformalno anketiranje glasača za Oscara sugerira da bi to mogla biti Frances McDormand i Andri Dayu. Za dlaku, McDormand - pobjednica BAFTA-e - mogla bi izaći kao pobjednik, postavši jedina trostruka dobitnica Oscara za glavnu ulogu i samo jedan Oscar iza rekorda Katharine Hepburn, piše ET.

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Glavna muška uloga:

Iako je Anthony Hopkins osvojio BAFTA-u, izgleda da će pokojni Chadwick Boseman osvojiti Oscara. Glumac, koji je umro prošlog kolovoza od raka u 43. godini, slijedit će Petera Fincha ('Mreža'), jedinog prethodnog posthumnog pobjednika u kategoriji.

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Sporedna ženska uloga:

Iako je kategorija bila otvorena na početku sezone, SAG i BAFTA-e su to promijenili. Yuh-Jung Youn na putu je da postane tek druga Azijatkinja koja je osvojila Oscara z sporednu žensku ulogu. Olivia Colman i Amanda Seyfried imaju pristaše i mogle bi biti bliže pobjedi nego što većina ljudi pretpostavlja piše američki Variety. Čini se da Glenn Close, u svojoj osmoj nominaciji, nema podršku, ali dogodile su se luđe stvari, što je dokazao njezin iznenađujući poraz od Colmana za 'Favorita'. Ako ponovo izgubi, Glenn Close će postati najnominiranija glumica bez osvojenog Oscara, zajedno s pokojnim Peterom O'Tooleom.

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Sporedna muška uloga:

Daniel Kaluuya jasan je izbor za pobjedu, osvojivši Zlatni globus, Nagradu kritičara i SAG. U filmu Kaluuyu glumi predsjednika stranke Black Panther Freda Hamptona, te znalački uravnotežuje istaknutije monologe Hamptona, revolucionara, s ranjivijim trenucima čovjeka Hamptona.

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Najbolji film na stranom jeziku:

Ova je kategorija potpisana, zapečaćena i spremna za isporuku kad je redatelj filma 'Another Round' Thomas Vinterberg dobio iznenađujuću nominaciju za najboljeg redatelja. Jasno je da se Akademiji svidio njegova danska drama, o grupi prijatelja koji se probijaju kroz krizu srednjih godina.

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Najbolji animirani film:

Potrebna je posebna vrsta animiranog filma za svrgavanje Disneya i Pixara u utrci animacija. To se dogodilo samo dva puta u posljednjem desetljeću, a posljednje je bilo U Spider-Verse 2019. godine. Wolfwalkers bi mogao biti novi animirani film koji će osvojiti Oscara. Potpuno je originalan, s maštovitim stilom i šarmantnom pričom u srcu. Ali, uzevši u obzir već dodijeljene nagrade Soul, koji je originalan na svoj način i slično dirljiv, će vrlo vjerojatno odnijeti doma Oscara.

Onward

Over the Moon

A Shawn the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Najbolji originalni scenarij:

Unatoč osvajanju Zlatnog globusa za najbolji scenarij, Aaron Sorkin nije uspio pobijediti drugdje. S BAFTA-om, Izborom kritičara i WGA-om u ruci, Emerald Fennell spremna je postati druga pobjednica u ovoj kategoriji nakon Diabla Codyja za 'Juno' (2007.).

Judas and the Black Messiah, Will Berson & Shaka King

Minari, Lee Isaac Chung

Promising Young Woman, Emerald Fennell

Sound of Metal, Darius Marder & Abraham Marder

The Trial of the Chicago 7, Aaron Sorkin

Najbolji adaptirani scenarij:

Nagrade Udruge pisaca rijetko su u skladu s tim kako će Akademija dati svoj glas. Snažno improvizirani Borat Subsequent Moviefilm, koji broji nevjerojatnih osam pisaca, osvojio je WGA, ali zbog pravila udruženja, niti Nomadland niti Otac se nisu mogli ni kandidirati. Najveće šanse da osvoji Oscara je Nomadland.

Borat Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman & Lee Kern

The Father, Christopher Hampton and Florian Zeller

Nomadland, Chloé Zhao

One Night in Miami, Kemp Powers

The White Tiger, Ramin Bahrani

Najbolja originalna pjesma:

S dvostrukom nominacijom za glumu i pjesmu, ovdje Leslie Odom Jr. i njegov kolega Sam Ashworth žele biti nagrađeni, ali 'Húsavík' iz 'Eurosonga: Priča o vatrogasnoj sagi' dobio je velik poticaj od Netflix koji bi ga mogao učiniti ozbiljnim konkurentom.

"Fight for You" from Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" from The Trial of the Chicago 7

"Husavik" from Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

"lo Sì (Seen)" from The Life Ahead

"Speak Now" from One Night in Miami

Najbolja originalna glazba:

Glazba Emilea Mosserija za Minari je prekrasna, ako ga još niste poslušali. Ipak, ne vidim kako Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste ne pobjeđuju za suradnju na Soulu. Akademija je jasno reagirala na Reznorov i Rossov rad ove godine u animiranom filmu Soul.

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul