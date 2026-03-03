Tko će prvi snimiti film ili seriju o padu bivšeg princa Andrewa? 'U Hollywoodu vlada utrka...'

U Hollywoodu je u tijeku utrka tko će prvi snimiti film o Andrewu, rekao je izvor iz Disneyja za Daily Mail. Priča o vezama bivšeg princa s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom i nedavnom uhićenju ponovno je uzdrmala britansku javnost, a sad bi mogla završiti i na malim ekranima. Razmatraju se projekti koji bi se bavili najvećim kraljevskim skandalima, a u središtu bi bio upravo Andrewov pad.

Ideja o posebnim epizodama unutar svijeta serije 'Kruna' navodno se već neko vrijeme vrti u produkcijskim krugovima.

- Događaji od prošlog tjedna povijesni su i bez presedana. Već neko vrijeme razgovara se s produkcijskom kućom Left Bank Pictures, koja stoji iza Krune, o posebnim epizodama posvećenima kraljevskim dramama. Serija je završila, ali ime će živjeti dalje - rekao je izvor.

Foto: Stephen Lock

Prema istom izvoru, ideja o limitiranoj seriji smještenoj u svijet 'Krune' već je prilično odmakla.

- Razgovaralo se o projektu pod okriljem Krune koji bi pratio sagu princa Andrewa. Ta je priča jednako dramatična, ako ne i dramatičnija od svega što je prikazano u originalnoj seriji, uključujući abdikaciju i smrt princeze Diane - dodao je.

Zanimljivo je da je Peter Morgan, tvorac 'Krune', ranije govorio kako se želi držati podalje od aktualnih događaja. No dok Netflix razmatra nove poteze, konkurencija ne sjedi skrštenih ruku. I drugi streaming servisi vide priliku u dramatizaciji Andrewova strmoglavog pada.

U igri su, prema pisanju britanskih medija, i Disney+ te Amazon Prime. Amazon je već obradio tu temu u drami o Andrewovu intervjuu za BBC-jev Newsnight iz 2019., u kojoj ga je glumio Michael Sheen. Ni Netflix nije ostao po strani. Snimio je film 'Scoop' o istom intervjuu, s Rufusom Sewellom u ulozi osramoćenog vojvode i Gillian Anderson kao novinarkom Emily Maitlis.

Scenarist Jeremy Brock, koji stoji iza Amazonove trodijelne drame 'A Very Royal Scandal' iz 2024., tvrdi da su razgovori već u tijeku.

- Siguran sam da izvršni direktori Netflixa i Amazona već razgovaraju. Ovo je iznimno dramatična i neobična priča, a negdje sigurno već netko piše scenarij. U ovoj drami koja se odvija toliko je elemenata: Andrew, kraljevska obitelj, policija koja je morala biti vrlo oprezna prilikom njegovog uhićenja, Epsteinove žrtve i njegovi moćni prijatelji. Kako to utječe na Beatrice i Eugenie? - poručio je.

Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Utrka se zahuktala svega nekoliko tjedana nakon Andrewova uhićenja na 66. rođendan. U pritvoru u Norfolku proveo je 11 sati pod sumnjom na zlouporabu položaja u javnoj službi, a policija Thames Valley potvrdila je da istraga još traje.