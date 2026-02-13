Tko će u finale? O tome odlučuju gledatelji: Evo kako glasati u 2. polufinalu Dore za svog favorita

U drugoj polufinalnoj večeri Dore nastupilo je 12 izvođača, a svi oni nadaju se prolasku u finale koje će biti u nedjelju 15. veljače. U petak su se tako predstavili Ritam Noir s pjesmom 'Profumi di mare', Irma s 'Ni traga', Gabrijel Ivić s pjesmom 'Light Up', Zevin s 'My Mind', Ivan Sever s 'Crying Eyes', kao i Lana Mandarić s pjesmom 'Tama', Stela Rade s 'Nema te', Devin i 'Over me', Kandžija s pjesmom '3 ujutro', Marko Kutlić s 'Neotuđivo', Sergej s pjesmom 'Scream' te Lara Demarin s pjesmom 'Mantra'.

Kako glasati u polufinalu Dore?

O tome koje će pjesme u polufinalima proći dalje u finale, odlučuju isključivo gledatelji i to televotingom (SMS porukama i pozivima).

No, u finalu će biti drugačije. HRT je izvijestio kako će u finalu o najboljoj pjesmi podjednako odlučiti glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja.

- Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong i ove će godine birati četiri hrvatska žirija iz HRT- ovih centara: Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Eurovision Song Contesta: San Marino, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Luksemburg. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti - naveli su s HRT-a.