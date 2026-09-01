Tko je 16 godina mlađi suprug Heidi Klum? Svira u slavnom bendu, a vole ga i njena djeca

Heidi Klum već desetljećima pripada među najpoznatije svjetske modele, a osim uspješne karijere, pozornost javnosti često privlači i njezin privatni život. Njemačka manekenka iza sebe ima nekoliko velikih ljubavi i tri braka, no posljednjih godina čini se posebno sretnom uz glazbenika Toma Kaulitza, gitarista njemačkog benda Tokio Hotel.

Klum je prvi put stupila u brak 1997. godine sa stilistom Ricom Pipinom. Njihov brak završio je 2002., nakon čega je pronašla ljubav s britanskim glazbenikom Sealom. Vjenčali su se 2005. godine i tijekom zajedničkog života dobili troje djece, sinove Henryja i Johana te kćer Lou. Par je početkom 2012. objavio da se rastaje. Heidi ima i stariju kćer Leni iz veze s talijanskim poduzetnikom Flavijem Briatoreom. Nakon završetka braka sa Sealom imala je nekoliko veza, a onda je u njezin život ušao Tom Kaulitz.

Tom Kaulitz rođen je 1. rujna 1989. godine, a odrastao je u Njemačkoj, baš kao i Heidi. Upravo je zajedničko podrijetlo, prema njezinim riječima, jedan od razloga zbog kojih su se tako brzo povezali.

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- Tom je predivan. Možda se bolje razumijemo zbog činjenice da je iz Njemačke - komentirala je Klum za People 2018. godine. Kaulitz potječe iz nekadašnje Istočne Njemačke, a njihova zajednička povezanost s domovinom pokazala se i kroz jedan prilično neobičan rođendanski dar. Heidi je svojedobno ispričala da joj je Tom poklonio komad Berlinskog zida.

Njihova razlika u godinama također je privlačila pozornost javnosti. Heidi je 16 godina starija od supruga, ali više je puta naglašavala da o tome gotovo uopće ne razmišlja dok je drugi ne počnu ispitivati.

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- Moraš živjeti sretno bez da se opterećuješ time što drugi ljudi misle. Briga donosi bore na lice - rekla je Heidi jednom prilikom.

Tom Kaulitz već je godinama poznato ime na njemačkoj i međunarodnoj glazbenoj sceni. Gitarist je rock sastava Tokio Hotel, u kojem nastupa sa svojim bratom blizancem Billom Kaulitzom. Uz njih su članovi benda bubnjar Gustav Schäfer i basist Georg Listing. Braća Kaulitz iznimno su bliska i zajedno vode podcast „Kaulitz Hills – Mustard from Hollywood”. Bill živi svega nekoliko minuta od Toma i Heidi pa obitelj provodi mnogo vremena zajedno.

- Obiteljski sam čovjek. Volim svoju obitelj te obožavam provoditi vrijeme s njima - rekao je Kaulitz u jednom intervjuu.

Od prvih poljubaca do brzih zaruka

Prvi ozbiljniji znakovi romanse Heidi i Toma pojavili su se u ožujku 2018., kada su ih fotografirali kako se ljube na setu emisije "America's Got Talent". Nedugo nakon toga prestali su skrivati vezu, a u svibnju iste godine zajedno su prošetali crvenim tepihom na amfAR gali u Cannesu.

Njihova veza brzo je postala ozbiljna. Već u prosincu 2018. zaručili su se, a Heidi je sretnu vijest podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama uz jednostavnu poruku: "Rekla sam da".

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Samo dva mjeseca poslije vjenčali su se u Kaliforniji, no ceremoniju su tada zadržali daleko od očiju javnosti. Veliko slavlje uslijedilo je u kolovozu 2019. na Capriju u Italiji. Par je organizirao raskošnu proslavu na luksuznoj jahti, a talijanski otok postao je jedno od mjesta kojima se rado vraćaju.

Nakon vjenčanja Heidi nije skrivala koliko je sretna u novom braku. Početkom 2020. opisala je Toma kao osobu s kojom može razgovarati o svemu i partnera koji s njom dijeli svakodnevne obveze. Kaulitz se zbližio i s četvero Heidine djece.

Ako postoji događaj uz koji je Heidi Klum tijekom godina postala gotovo jednako prepoznatljiva kao uz modne piste, onda je to Noć vještica. Tom se vrlo brzo uklopio u tu tradiciju, a svake godine prerušavaju se u zanimljive likove. Slavni par redovito zajedno i putuje, a svoje avanture dijele na društvenim mrežama. Nedavno su proslavili sedmu godišnjicu braka.