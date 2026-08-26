Tko je bila prava Jolene? Dolly je zbog nje bila ljubomorna

Objavljena 15. listopada 1973., "Jolene" Dolly Parton nije samo pjesma; to je glazbeni arhetip, priča o ljubomori i nesigurnosti ispričana u manje od tri minute. Njezina jednostavna melodija i univerzalna tema osigurale su joj besmrtnost, pretvorivši je u najobrađivaniju pjesmu iz Partoničina golemog opusa. Od garažnog rocka do R&B-ja, "Jolene" je proputovala svijet i generacije, a njezina relevantnost potvrđena je i 2024. zapaženom obradom pjevačice Beyoncé.

Iako tekst pjesme zvuči kao dramatična ispovijest puna očaja, njezini korijeni leže u dva stvarna događaja iz života Dolly Parton. Glavni motiv, osjećaj prijetnje, inspiriran je crvenokosom bankarskom službenicom koja je koketirala s njezinim suprugom Carlom Deanom, nedugo nakon vjenčanja. Parton se kasnije prisjetila kako je to postala interna šala.

​- Dovraga, provodiš puno vremena u banci. Ne vjerujem da imamo toliko novca - znala mu je reći.

Ta bezazlena ljubomora postala je okosnica narativa. Ime i opis ljepote suparnice potječu pak iz dražeg susreta. Nakon nastupa, Parton je potpisivala autogram mladoj obožavateljici, djevojčici crvene kose i zelenih očiju čija ju je ljepota očarala. Kad je čula da se zove Jolene, obećala joj je da će joj posvetiti pjesmu.

Više od country hita: Globalni fenomen

Snimljena 22. svibnja 1973. u Nashvilleu, "Jolene" je brzo postala Partoničin drugi solo singl na vrhu američkih country ljestvica. Pjesma je postigla značajan uspjeh i međunarodno, posebice u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je 1976. dosegla sedmo mjesto. Kritičari su je odmah prepoznali kao remek-djelo. Časopis Rolling Stone ju je 2021. smjestio na 63. mjesto "500 najvećih pjesama svih vremena", a 2024. proglasio ju je i najboljom country pjesmom ikad.

Foto: Mario Anzuoni

Unatoč dvjema nominacijama za Grammy, original nikada nije osvojio nagradu, no 2014. je uvrštena u Grammy Kuću slavnih. Tajna trajne privlačnosti leži u glazbenoj jednostavnosti. Parton je objasnila da je pamtljivi gitarski rif, koji je odsvirao Chip Young, jednako važan kao i sama pjesma, a ponavljanje imena "Jolene" čini je lakom za pjevanje svima. Ta ogoljena struktura funkcionira kao savršeno platno za druge glazbenike.

Beskrajne obrade koje prkose žanrovima

Prema riječima same Dolly Parton, nijedna njezina pjesma nije obrađena toliko puta. Njezina sposobnost prilagodbe svakom stilu rezultirala je stotinama verzija. Jednu od prvih snimila je Olivia Newton-John 1976., no pravi dokaz prilagodljivosti stigao je s alternativne scene. Gotički rock bend The Sisters of Mercy unio je mračnu, baritonsku težinu, dok je verzija detroitskog dvojca The White Stripes iz 2000. postala monumentalna. Njihova sirova, garažna izvedba s neurotičnim vokalom Jacka Whitea predstavila je "Jolene" novoj generaciji.

Partoničina kumče Miley Cyrus svojom je viralnom izvedbom iz "Backyard Sessions" 2012. redefinirala pjesmu za mlađu publiku. Parton je konačno osvojila Grammy za "Jolene" tek 2017., za suradnju s a cappella grupom Pentatonix. Najnovija obrada stigla je 2024. od Beyoncé na albumu "Cowboy Carter". Njezina verzija radikalno mijenja tekst, pretvarajući molbu u upozorenje. Iako je Parton pohvalila verziju, brojni su kritičari primijetili da je time izbrisan ključni element originala: subverzivna ranjivost i fascinacija ljepotom suparnice, koja je pjesmu činila jedinstvenom.

Odgovor Jolene: Pjesme koje nastavljaju priču

Fascinacija pjesmom "Jolene" nije stala samo na obradama. Njezina otvorena priča inspirirala je niz "pjesama odgovora" koje nude perspektivu druge strane. Jennifer Nettles je 2013. u pjesmi "That Girl" ispričala priču iz Jolenine perspektive, gdje ona upozorava ženu da njezin muškarac nije vjeran.

Još direktniji odgovor ponudila je pjevačica Cam 2017. s pjesmom "Diane". U njoj se Jolene (ovdje imenovana Diane) ispričava ženi jer nije znala da je muškarac s kojim je bila oženjen. Pjesma je zamišljena kao isprika koju mnoge supruge zaslužuju, ali je nikad ne dobiju. Nedavno je i country grupa Chapel Hart izvela svoju verziju "You Can Have Him, Jolene", modernizirajući priču s porukom da se žene više ne bi trebale boriti oko istog muškarca.

*uz korištenje AI-ja