Tko je gimnastičarka koja stiže u Ples sa zvijezdama? Napisala pismo Ivici Kosteliću kao curica

U 'Plesu sa zvijezdama' će se ove sezone natjecati i trofejna gimnastičarka Christina Zwicker. Ovaj popularni show se nakon 13 godina vraća na HRT, a prva epizoda zakazana je za subotu 31. listopada. Njezin mentor je plesač Patrik Seretin.

Christina Zwicker dobro je poznata domaćoj javnosti kao iznimno uspješna umjetnička gimnastičarka. Rođena 2002. godine, osvojila je titulu državne prvakinje, a njezina vitrina krasi i zlatna medalja s međunarodnog natjecanja u Mađarskoj. Izlazak na plesni podij predstavlja joj pravi izazov nakon dva desetljeća posvećenih strogom sportskom režimu.

Kada je bila djevojčica, napisala je pismo Ivici Kosteliću, gurnula ga pod vrata hotelske sobe i otrčala ravno u svoju sobu. "Dragi Ivice, za mene si oduvijek bio poseban i kako god utrka završi i što god bude, za mene ćeš uvijek ostati najbolji. Jedan jedini šampion", napisala je u njemu.

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Kostelić je te 2009. našao pismo na podu svoje sobe, a kasnije osvojio drugo mjesto u sljemenskoj utrci. Potražio je djevojčicu, upoznao se i fotografirao s njome.

Zagreb: Pismo malene skijašice Christine Zwicker njezinom heroju Ivici Kosteli?u | Foto: Drazen Brajdic/PIXSELL

Christina nam je prije nekoliko godina ispričala kako fotografiju s Ivicom drži na zidu svoje sobe. 'Ajme, i danas mi je neugodno. Fotografirala sam se s Ivicom nakon utrke u pidžami', rekla je.

Osim Christine, u 'Plesu sa zvijezdama' se natječu i druga poznata lica, među kojima su pjevačica Marija Husar Rimac, dizajner Ivica Skoko te influencerica Ema Luketin.