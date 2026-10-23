Trofejna gimnastičarka stiže u emisiju 'Ples sa zvijezdama'!

Emisija 'Ples sa zvijezdama' vraća se na prvi program Hrvatske radiotelevizije nakon 13 godina stanke. Među natjecateljima koji jedva čekaju stati na pozornicu su i trofejna gimnastičarka Christina Zwicker te nagrađivani plesač Patrik Seretin.

​- Bok, ja sam Christina. Bok, ja sam Patrik. I mi smo jedan od plesnih parova na Plesu sa zvijezdama - poručili su vedro iz studija.

Christina Zwicker dobro je poznata domaćoj javnosti kao iznimno uspješna umjetnička gimnastičarka. Rođena 2002. godine, osvojila je titulu državne prvakinje, a njezina vitrina krasi i zlatna medalja s međunarodnog natjecanja u Mađarskoj. Izlazak na plesni podij predstavlja joj pravi izazov nakon dva desetljeća posvećenih strogom sportskom režimu.

Foto: Instagram

Njezin mentor Patrik Seretin istaknuti je plesač i koreograf s nevjerojatnim dvadeset i jednim naslovom državnog prvaka u različitim plesnim kategorijama. Zanimljivo je da je ljubav prema ritmu otkrio sa samo šest godina gledajući upravo prve sezone ovog showa, a već ima i mentorsko iskustvo iz prijašnjih izdanja na komercijalnoj televiziji.

Sudeći prema komentarima ispod objave, obožavatelji su oduševljeni ovim spojem i mnogi im već predviđaju put ravno do finala. Konkurencija će svakako biti jaka jer se za naslov pobjednika bore i mnoga druga poznata lica, među kojima su pjevačica Marija Husar Rimac, dizajner Ivica Skoko te influencerica Ema Luketin.

Foto: Instagram

Prva emisija devete sezone na Hrvatskoj radioteleviziji zakazana je za subotu, 31. listopada, u večernjem terminu. Ovime se popularni plesni format vraća svojoj originalnoj kući, gdje se emitirao od 2006. do 2013. godine, nakon čega su gledatelji tri sezone pratili natjecanje na Novoj TV. Kroz osam uzastopnih subota pratit ćemo nastupe deset plesnih parova sastavljenih od domaćih zvijezda i profesionalnih mentora. Veliko finale najavljeno je za 19. prosinca, kad će publika i žiri okruniti pobjednike ove sezone.