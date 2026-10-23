Obavijesti

Show

Komentari 0
31. listopada

Trofejna gimnastičarka stiže u emisiju 'Ples sa zvijezdama'!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Trofejna gimnastičarka stiže u emisiju 'Ples sa zvijezdama'!
5
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Christina Zwicker dobro je poznata domaćoj javnosti kao iznimno uspješna umjetnička gimnastičarka. Osvojila je titulu državne prvakinje, a njezina vitrina krasi i zlatna medalja s međunarodnog natjecanja

Admiral

Emisija 'Ples sa zvijezdama' vraća se na prvi program Hrvatske radiotelevizije nakon 13 godina stanke. Među natjecateljima koji jedva čekaju stati na pozornicu su i trofejna gimnastičarka Christina Zwicker te nagrađivani plesač Patrik Seretin.

VRAĆA SE 'PLES SA ZVIJEZDAMA' Je l' nas netko tražio? Evo nas na HRT-u nakon 13 godina
Je l' nas netko tražio? Evo nas na HRT-u nakon 13 godina

​- Bok, ja sam Christina. Bok, ja sam Patrik. I mi smo jedan od plesnih parova na Plesu sa zvijezdama - poručili su vedro iz studija.

Christina Zwicker dobro je poznata domaćoj javnosti kao iznimno uspješna umjetnička gimnastičarka. Rođena 2002. godine, osvojila je titulu državne prvakinje, a njezina vitrina krasi i zlatna medalja s međunarodnog natjecanja u Mađarskoj. Izlazak na plesni podij predstavlja joj pravi izazov nakon dva desetljeća posvećenih strogom sportskom režimu.

Foto: Instagram

Njezin mentor Patrik Seretin istaknuti je plesač i koreograf s nevjerojatnim dvadeset i jednim naslovom državnog prvaka u različitim plesnim kategorijama. Zanimljivo je da je ljubav prema ritmu otkrio sa samo šest godina gledajući upravo prve sezone ovog showa, a već ima i mentorsko iskustvo iz prijašnjih izdanja na komercijalnoj televiziji.

POZNATA VODITELJICA FOTO Kako se mijenjala Stupar Jurkin: Igrala se s frizurama, a sada stiže u Ples sa zvijezdama
FOTO Kako se mijenjala Stupar Jurkin: Igrala se s frizurama, a sada stiže u Ples sa zvijezdama

Sudeći prema komentarima ispod objave, obožavatelji su oduševljeni ovim spojem i mnogi im već predviđaju put ravno do finala. Konkurencija će svakako biti jaka jer se za naslov pobjednika bore i mnoga druga poznata lica, među kojima su pjevačica Marija Husar Rimac, dizajner Ivica Skoko te influencerica Ema Luketin.

Foto: Instagram

Prva emisija devete sezone na Hrvatskoj radioteleviziji zakazana je za subotu, 31. listopada, u večernjem terminu. Ovime se popularni plesni format vraća svojoj originalnoj kući, gdje se emitirao od 2006. do 2013. godine, nakon čega su gledatelji tri sezone pratili natjecanje na Novoj TV. Kroz osam uzastopnih subota pratit ćemo nastupe deset plesnih parova sastavljenih od domaćih zvijezda i profesionalnih mentora. Veliko finale najavljeno je za 19. prosinca, kad će publika i žiri okruniti pobjednike ove sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkriveno je za koga radi Ella Dvornik! Poznati šef je pohvalio
'DOBRA JE RADNICA'

Otkriveno je za koga radi Ella Dvornik! Poznati šef je pohvalio

Ella se na Instagramu prošlog tjedna pohvalila kako ima 'pravi posao'
Matea Hohnjec: 'Život mi se sveo na drogu, blud i nemoral'
ISPOVIJEST

Matea Hohnjec: 'Život mi se sveo na drogu, blud i nemoral'

Bivša manekenka na vjerskom je okupljanju otvoreno progovorila o kriminalnim skupinama kojih je bila dio, drogi i boravku u zatvoru. Danas živi sakramentalnim životom i vodi vlastitu biljnu ljekarnu 'Gospin anđeo'.
FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 157 kilograma, a evo kako danas izgleda Štefica Sever
TRANSFORMIRALA SE

FOTO U 'Život na vagi' ušla je sa 157 kilograma, a evo kako danas izgleda Štefica Sever

Varaždinka je 2022. godine u RTL-ov show ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Lani je otkrila kako je lakša za 70 kilograma. Promijenila je stil života, a počela je i planinariti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026