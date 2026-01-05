Tko je glazbenik koji stiže pred hrvatsku publiku? Oko njega se digla prašina prije pet godina

Marilyn Manson rođen je kao Brian Hugh Warner 5. siječnja 1969. godine u Ohiju. Imao je teško djetinjstvo, tijekom kojeg ga je u nekoliko navrata maltretirao susjed. Zbog traume je često bio buntovan te je pokušavao zaboraviti sve što se događalo. Nakon završetka srednje škole, s roditeljima se zbog očeva posla preselio na Floridu. Ondje je upisao fakultet na kojem je studirao novinarstvo i kazalište, a upravo kroz novinarstvo prvi put se susreo s glazbenom industrijom. Intervjuirao je nekoliko velikih zvijezda, uključujući Trenta Reznora iz benda Nine Inch Nails.

Još se bavio novinarstvom kada je oformio bend Marilyn Manson and the Spooky Kids. Nazivom Marilyn Manson iskombinirao je ime Marilyn Monroe i prezime Charlesa Mansona. Bend je kratko djelovao pod punim nazivom te su kasnije postali poznati samo kao Marilyn Manson. Upravo Trent Reznor im je 1993. godine ponudio diskografski ugovor za vlastitu kuću. Iza njih su bili nastupi po lokalnim klubovima te su se počeli probijati izvan granica Floride, a Reznor je u njima vidio sjajnoga saveznika. S bendom Nine Inch Nails otišli su na turneju 1994. godine. Čim su objavili debitantski album, Manson je dobio impresivnu brojku obožavatelja. Reznor je i producirao izdanje "Portrait of an American Family", a Mansonu je to bio prvi okus globalne slave. Glazbenik je godinu kasnije obradio pjesmu Eurythmicsa "Sweet Dreams (Are Made of These)", što ga je dovelo do MTV-a i svjetske publike.

Wacken Open Air - Marilyn Manson | Foto: Christophe Gateau/DPA/PIXSELL

Zahvaljujući jedinstvenoj pojavi na pozornici te spoju rocka, glamura i groteske, Manson je brzo ostvario veliki uspjeh. Nastavio je nizati izdanja koja su osvajala vrhove top ljestvica. Godine 2000. objavio je album "Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death)" s kojim je otišao na turneju. Tijekom posjeta Michiganu dobio je tužbu za seksualno napastovanje koje je protiv njega digao zaštitar zbog neprimjerenog ponašanja. Optužba za nedolično ponašanje kasnije je odbačena.

Dugo godina je surađivao s Trentom Reznorom te je na kraju pokrenuo vlastitu diskografsku kuću. Neka studijska izdanja je sam producirao, odsvirao i otpjevao. Tijekom glazbene karijere neko se vrijeme posvetio glumi, a objavio je i autobiografiju "The Long Road Out of Hell".

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Tijekom čitave karijere optuživali su ga da je štovatelj sotone, a njegovi koncerti bili su nerijetko predmet prosvjeda i bojkota. Neke koncerte su i otkazivali zbog navodnih mračnih stavova i scenskih rekvizita.

Što se privatnoga života tiče, Manson je bio zaručen s glumicom Rose McGowan. Nakon prekida oženio je plesačicu Ditu Von Teese 2005., no brak im je potrajao samo dvije godine zbog navoda da ju je varao s glumicom Evan Rachel Wood. S Wood je kratko bio zaručen, a ona je 2021. godine na Instagramu objavila da ju je maltretirao i seksualno zlostavljao.

Foto: Instagram/PA/REUTERS/Pixsell

- Ime mog zlostavljača je Brian Warner, a svijetu je poznat kao Marilyn Manson. Zlostavljao me godinama. Isprao mi je mozak i manipulirao je samnom. Dosta mi je života u strahu i ucjenjivanju - napisala je onda na Instagramu. Četiri druge žene tada su ga također optužile za zlostavljanje. On je odmah sve negirao, ali industrija se okrenula protiv njega. Agent mu je otkazao suradnju, ostao je bez ugovora u izdavačkoj kući, ostao je bez uloge u seriji... Istraga je trajala četiri godine, no protiv njega nije podignuta optužnica zbog nedostatka dokaza. O tome je odlučeno u siječnju prošle godine.

Kontroverzni glazbenik ove se godine vraća pred zagrebačku publiku, a njegov koncert zakazan je za srpanj u Areni Zagreb.