Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

I Sejda nije dobro, neka im Bog pomogne, rekao je prije manje od mjesec dana pjevač Šerif Konjević (67) kada je govorio o stanju najboljeg prijatelja s estrade Halida Bešlića (71). Halid je sa suprugom bio u braku gotovo pola stoljeća i slovili su kao jedan od najskladnijih parova na estradi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Preminuo je Halid Bešlić | Video: 24sata Video

Unatoč zdravstvenim problemima, prije četiri tjedna, objavljena je pjesma posvećena o ženi koja se i zove 'Sejda', a skladao ju je Miligram. Pjevač je često naglašavao da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška, temelj obitelji i životni suputnik.

Njih dvoje upoznali su se krajem 1970-ih, kada je Halid bio na početku svoje glazbene karijere, nastupajući po kafićima. Sejda je u to vrijeme radila u tvornici čokolade.

Prvi susret Halida i Sejde dogodio se na proslavi Dana žena, gdje je Halid u šali zaprosio Sejdu, ipak ono što je počelo sa šalom brzo se pretvorilo u zajednički život.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve | Video: 24sata/pixsell

Sarajevo: Halid Bešli? prvi put u javnosti nakon prometne nesre?e | Foto: STR-9998/PIXSELL

- Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom. Nije izlazila u kafiće. Kad smo se upoznali, vidio sam da je to to, hodali smo pola godine i odmah nakon toga smo se vjenčali. Toliko smo godina zajedno i još uvijek funkcioniramo. Bilo je teških godina u našoj vezi, ali smo sve prebrodili... Kad smo bili mlađi, to je nekako bilo normalno - ispričao je Halid jednom prilikom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:12 Halid Bešlić | Video: 24sata/pixsell

Vjenčali su se 1977. godine, a Sejda je napustila posao kako bi se posvetila obitelji. Dobili su sina Dina, ali Sejda se kasnije suočila sa zdravstvenim problemom zbog kojeg im se želja za još djece nije ispunila.

- Moja supruga je imala problema s jajnicima i zato nismo mogli imati više djece. Imala je tumor na jajniku, operirali smo ga i to je bio rezultat. Nikad im ništa nije nedostajalo... Stalno sam putovao, radio... Ne možeš se baviti glazbom i stalno biti kod kuće, zato kažem da nisam te trenutke doživljavao na pravi način - govorio je Halid.