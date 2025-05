Tko je JJ, pobjednik Eurosonga?

Austrijski pjevač Johannes Pietsch, poznat pod umjetničkim imenom JJ, pobjednik je 69. Eurosonga s pjesmom 'Wasted Love'. Mladi izvođač JJ osvojio je 436 bodova. Pobjednik je po žiriju s 258 bodova, a publika mu je dala 178 bodova.

POGLEDAJTE NASTUP U FINALU:

Podsjetimo, Austrija je po kladionicama bila na drugom mjestu za pobjedu, a za pobjedu su prognozirale švedskim predstavnicima KAJ s pjesmom 'Bara bada bastu'. Oni su završili na četvrtom mjestu i imali su 321 bod.

JJ je rođen 2001. godine u Beču, u obitelji austrijskog IT stručnjaka i filipinske kuharice. Djetinjstvo je proveo u Dubaiju, gdje je kroz obiteljske karaoke zabave i očevu ljubav prema operi otkrio strast za glazbom.

Foto: Denis Balibouse

Nakon povratka u Austriju 2016. godine, upisuje Muzičko-umjetničko sveučilište u Beču i pridružuje se Bečkoj državnoj operi, gdje nastupa kao kontratenor. Ranije je izjavio kako dnevno vježba pjevanje najmanje tri sata kako bi usavršio svoju tehniku kontratenora.

Trenutačno studira solo pjevanje na Privatnom sveučilištu za glazbu i umjetnost u Beču (MUK), pod mentorstvom renomirane profesorice i operne pjevačice, KS. Linde Watson. Školski prijatelji dali su mu nadimak JJ jer su smatrali da Hansi ne zvuči dovoljno kul. Pietsch je kasnije uzeo JJ kao svoje umjetničko ime.

Prije Eurosonga, JJ se istaknuo sudjelovanjem u britanskom showu The Voice UK 2020. godine. Prijavio se u taj show nakon što je propustio rok za njemačku verziju showa, a u 'The Voiceu' je uz podršku mentora will.i.ama stigao do nokaut faze.

Nastupao je i u austrijskom talent showu 'Starmania' 2021. godine, a njegov iznimni vokalni raspon i sposobnost izvođenja sopranskih dionica brzo su ga izdvojili na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Pjesma 'Wasted Love' je spoj popa, opere i suvremenih elektroničkih ritmova, a autorski tim čine JJ, Srpkinja Teodora Špirić (poznata i kao Thea Devy, predstavnica Austrije na Eurosongu 2023.) i Thomas Thurner.

Tekst tematizira bol neuzvraćene ljubavi, a sam JJ ističe da je pjesma 'prozor u njegovu dušu' i priča o ljepoti.

JJ je otvoreno queer izvođač i jedan od istaknutih LGBTQ+ predstavnika ovogodišnjeg Eurosonga. Govori engleski, njemački i tagaloški jezik, a kroz intervjue često naglašava važnost autentičnosti i prihvaćanja različitosti.

Foto: Denis Balibouse

Austrijska nacionalna televizija ORF odabrala je JJ-a internim izborom, a 'Wasted Love' je premijerno predstavljena javnosti 6. ožujka. Austrija je nastupila u drugom polufinalu, a u finalu je JJ izveo pjesmu deveti po redu.

San o nastupu na eurovizijskoj pozornici rodio se 2014. godine kada je pobjedu odnijela Conchita Wurst. Taj trenutak JJ je opisao kao presudan i iznimno utjecajan i nakon toga je krenuo redovito pratiti Eurosong.

Conchitu smatra velikom inspiracijom, a jednom prilikom nazvao ju je i svojom 'majkom' u umjetničkom smislu.