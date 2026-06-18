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Tko je partnerica Petra Muse? U javnosti se rijetko pojavljuje...

Piše Maša Mai Čigir,
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Tko je partnerica Petra Muse? U javnosti se rijetko pojavljuje...
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Foto: Kevin Jairaj

Mladi 'vatreni' vješto skriva detalje svog privatnog života pa stoga ne čudi što se o njegovoj partnerici zna vrlo malo

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Jučer su naši 'vatreni' utakmicom protiv Engleske na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboys u Dallasu otvorili svoj put na Svjetskom prvenstvu. Drugi gol u englesku mrežu zabio je upravo Petar Musa koji živi i igra u Dallasu, no 'vatreni' su nažalost izgubili rezultatom 4-2. Musa je za reprezentaciju debitirao još 2023. godine u utakmici Lige nacija, a jučerašnji pogodak mu je ukupno drugi za reprezentaciju. 

MLS: San Diego FC at FC Dallas
Foto: Kevin Jairaj
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Mladi Zagrepčanin s američkom adresom svoj privatni obiteljski život vješto skriva, no poznato je da sa svojom partnericom Laurom Smudo ima dvoje djece te da žive na relaciji Zagreb-Dallas. Sina Nikkyja dobili su 2024. godine, a Musa je krajem 2025. putem Instagram storyja otkrio kako su postali roditelji djevojčice.

Na njegovom Instagram profilu postoji tek par objava njega i Laure koja vješto izbjegava bilo kakva pojavljivanja u javnosti. Upravo zbog svoje diskretnosti Laura Smudo ostala je jedna od najmanje eksponiranih partnerica hrvatskih reprezentativaca.

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Komentari 1
Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio
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