Tko je partnerica Petra Muse? U javnosti se rijetko pojavljuje...

Jučer su naši 'vatreni' utakmicom protiv Engleske na stadionu NFL momčadi Dallas Cowboys u Dallasu otvorili svoj put na Svjetskom prvenstvu. Drugi gol u englesku mrežu zabio je upravo Petar Musa koji živi i igra u Dallasu, no 'vatreni' su nažalost izgubili rezultatom 4-2. Musa je za reprezentaciju debitirao još 2023. godine u utakmici Lige nacija, a jučerašnji pogodak mu je ukupno drugi za reprezentaciju.

Foto: Kevin Jairaj

Mladi Zagrepčanin s američkom adresom svoj privatni obiteljski život vješto skriva, no poznato je da sa svojom partnericom Laurom Smudo ima dvoje djece te da žive na relaciji Zagreb-Dallas. Sina Nikkyja dobili su 2024. godine, a Musa je krajem 2025. putem Instagram storyja otkrio kako su postali roditelji djevojčice.

Na njegovom Instagram profilu postoji tek par objava njega i Laure koja vješto izbjegava bilo kakva pojavljivanja u javnosti. Upravo zbog svoje diskretnosti Laura Smudo ostala je jedna od najmanje eksponiranih partnerica hrvatskih reprezentativaca.